Vai sāpes locītavās nozīmē, ka nepieciešama ortoze?
Sportisti un arī citi cilvēki, kuriem ikdienā nepieciešams ilgstoši stāvēt vai sēdēt, bieži vien izjūt locītavu sāpes. Lai gan tas katrā ziņā nenozīmē, ka uzreiz nepieciešama ortoze, šāda veida atbalsts bieži vien ir efektīvs veids, lai mazinātu sāpes un uzturētu ikdienas dzīves kvalitāti bez lieka stresa.
Kvalitatīvas ortozes no Pulsaar ir viens no labākajiem veidiem, kā atbalstīt locītavas, mazināt sāpes un uzlabot kustību funkcionalitāti. Ortozes un kompresijas piederumi ir paredzēti, lai nodrošinātu drošu, efektīvu un ergonomisku atbalstu ķermeņa struktūrām. Tās stabilizē locītavas, veicina atveseļošanos pēc traumām un palielina asinsriti, kas ir galvenais faktors sāpju mazināšanā. Apskatīsim biežāk lietotos palīglīdzekļus, kā arī ortožu izmantošanas daudzveidību.
Ortožu un kompresijas piederumu mērķis
Ortožu galvenās funkcijas ietver drošu un efektīvu atbalstu locītavām un muskuļiem:
- Paredzētas vājas vai pārslogotas vietas nostiprināšanai, saglabājot pacienta mobilitāti;
- Piedalās arī sāpju mazināšanā, mazinot muskuļu spriedzi un samazinot bojātās zonas slodzi;
- Palielina komfortu, lietojot ikdienas aktivitātēs vai sportojot, nodrošinot drošāku kustību un mazāku sāpju risku.
Pulsaar ortožu pielietojums sāpju lokalizācijai
Pulsaar piedāvā plašu atbalsta līdzekļu klāstu dažādām ķermeņa zonām. Tas nozīmē, ka palīdzību var atrast ikviens, neatkarīgi no tā, vai sāpes izjūt mugurā, rokās vai apakšējās ekstremitātēs.
Mugura un viduklis
Sāpes mugurā vai jostas vietā ir vienas no biežākajām. Pulsaar piedāvā risinājumus gan stājas korekcijai, gan spriedzes mazināšanai.
- C-FIT muguras balsts ir lielisks risinājums, ja nepieciešams atbalsts muguras lejasdaļai, stājas uzlabošanai vai arī diskomforta mazināšanai sēdoša darba laikā.
- Pleca ortoze ar pielāgojamu dizainu palīdz sānu stabilitātei un muskuļu atslodzei pēc traumām un intensīvas slodzes.
- Asinsriti palīdzēs uzlabot vidukļa un jostas daļas ortoze ar germāniju, kas ir piemērota cilvēkiem, kuri sastopas ar stīvumu, sāpēm jostasvietā vai asinsrites traucējumiem.
Rokas un elkoņi
Rakstīšana, darbs pie datora, sportošana, mājasdarbi šķiet ierastas ikdienas nodarbes, kuras patiesībā var radīt roku locītavu pārslogojumu.
- Plaukstas locītavas ortoze ar bambusa kokogli un germāniju ir ideāli piemērota sāpju, sastiepumu un karpālā kanāla sindroma simptomu gadījumā.
- Elkoņa ortoze ar bambusa kokogles šķiedru un germāniju ir efektīva dažādu sporta veidu cienītājiem, kā golferiem un tenisistiem.
- Ortoze rokai ar germāniju palīdzēs nodrošināt stabilitāti pēc traumām vai operācijām.
- Atjaunojošie cimdi ar atvērtiem pirkstu galiem veicinās asinsriti un palīdzēs muskuļiem atjaunoties.
Kājas (ceļgali, potītes, apakšstilbi)
Kājas ik dienas nes vislielāko fizisko slodzi, tāpēc ceļgali, potītes vai apakšstilbi ir pakļauti pārslodzei un traumām.
- 3D adīta ceļgala ortoze S-SUPPORT uzlabo stabilitāti, mazina sāpes un palīdz pēc sastiepumu traumām.
- Bambusa kokogļu un germānija potītes ortozes noder sastiepumu, pietūkumu un asinsrites problēmu gadījumā.
- Apakšstilbam paredzēta atbalsta ortoze mazina muskuļu nogurumu, kā arī palīdz novērst triecienus intensīvas slodzes laikā.
- Elastīgi kompresijas apsēji ir lieliski risinājumi, kas piemēroti lokālam spiedienam un atbalstam jebkurā ķermeņa vietā.
Inovatīvi materiāli un to ietekme
Pulsaar galvenais mērķis ir modernu materiālu izmantošana ražošanā, kas ne tikai nodrošina mehānisku atbalstu, bet arī uzlabo labsajūtu un veicina veiksmīgākus atveseļošanās procesus.
Germānijs – iekļauts plaukstas, elkoņa, rokas, vidukļa un potītes ortozēs. Veicina asinsriti, kā arī nodrošina vieglu sildošu efektu. Var palīdzēt mazināt stīvumu un muskuļu sasprindzinājumu.
Bambusa kokogle vai šķiedra – atrodama plaukstas, elkoņa un potītes ortozēs. Materiāls ir elpojošs, dabīgs un antibakteriāls. Piemērots ilgstošai lietošanai un kustībām ikdienā.
Asinsrites uzlabošanai izmantojamas jostas ortozes un bezšuvju kompresijas zeķes, kas īpaši paredzētas cirkulācijas uzlabošanai, būtisku sāpju un noguruma mazināšanā.
Svarīgi atzīmēt, ka par ortožu lietošanu vislabāk konsultēties ar ārstu, taču Pulsaar ortozes ir drošs, efektīvs un ērti lietojams risinājums, ja ikdienas aktivitātes nomāc muskuļu vai locītavu diskomforts.