Jā, jūs nepārklausījāties – „Ocafé“ ir tā pati vieta, kur pēdējo gadu laikā katrs trešais ogrēnietis ir devies pēc gardas un kūpošas kafijas. Pirms kāda laika Gatis Račs, kurš ir šīs vietas dvēsele, ir pratis šo vietu transformēt par ko pilnīgi jaunu. Viss, kas Gatim bija nepieciešams, bija jaunas telpas, kas iedvesmotu radīt, kāds, kurš būtu ar viņu vienisprātis, un kuram nenoliedzami ir liela pieredze restorānu biznesā.
Vai atceraties, kā Sprīdītis meklēja laimīgo zemi? Jā, arī viņi – „Ocafé“ radītāji – labu laiku pavadījuši, mācoties un apgūstot augstāko virtuves mākslu pie labākajiem pasaules šefpavāriem. Arī viņi reiz drosmīgi devās iekarot restorānu nozares virsotnes, līdz nonāca pie atziņas par to, ka laimīgā zeme ir atrodama mājās.
Pirms iepazīstinām jūs ar „Ocafé“ unikalitāti, ļaujiet man piebilst, ka mēs jau sen to bijām pelnījuši. Ogre to jau sen bija pelnījusi.
Runājot par „Ocafé“ rašanos, laikam jāmin būtiskākais. Četru uzņēmīgu un talantīgu cilvēku prātos radās ideja par savu iemaņu projekciju vienā fantastiskā vietā, ko mēs sauksim par „Ocafé“.
Šī fantastiskā vieta nebūtu iedomājama bez tās fantastiskā četrinieka. Izklausās gana pārdroši? Ļaujiet man jūs ar viņiem iepazīstināt, un arī jums taps skaidrs, kādēļ viņi godam ir pelnījuši šādu apzīmējumu.
Jānis Gailis – mūsu kaimiņš no Ogresgala.
Tieši Jānis bija tas, kurš, nereti viesojoties Gata kafijas namiņā, saskatīja šīs iestādes potenciālu pārtapt par ko vērienīgāku. Par vietu, kur varētu uzņemt daudz vairāk viesu, piedāvājot gardu maltīti un izcilus vīnus no Itālijas. Tā nu šie talantīgie censoņi nolēma, ka šai vietai būs būt, un ka tas būs kas grandiozs.
Kā reiz teicis Rainis: „Pastāvēs, kas mainīsies“.
Ja kāds prot sagaršot un izprast vissmalkākās no vīna notīm, tad tas ir viņš. Restorānu industrijā Jānis ir pavadījis teju divdesmit piecus gadus, no kuriem piecpadsmit gadus veltot vīnu pasaulei. Apgūstot someljē amatu, Jānis ir apmeklējis vairākas nozīmīgas vīna saimniecībās Eiropā, kā arī vairākus gadus praktizējies vienā no slavenākajām vīna saimniecībām – „Bordeaux“.
„Ocafé“ gadījumā Jānis gan ir nolēmis jūs iepazīstināt ar izciliem vīniem no Itālijas. Kad jūs pēdējo reizi bijāt Itālijā? Mēs jau esam paguvuši pēc tās noilgoties, tādēļ Jānis ir īstais cilvēks, kurš jums palīdzēs atgriezties Romas šaurajās ieliņās, Bari piekrastē un Milānas skatu laukumiņos, atdzīvinot šīs sajūtas ar izcilākajiem vīniem no Itālijas. Pieminēšanas vērts ir fakts, ka Jāņa veidotās vīna kartes vairākkārt ir saņēmušas slavenā ASV vīna žurnāla „Wine Spectator“ apbalvojumus.
Gatis Račs, iespējams, ir arī jūsu kaimiņš. Ogre ir Gata dzimtā pilsēta.
Gatis ar Jāni savulaik iepazinās, attīstot mums visiem tik labi zināmā restorāna „Bibliotēka Nr.1“ konceptu. Ja jūs kaut reizi esat baudījuši šī restorāna izcilību dizainā, tad top skaidrs, kādēļ Gatis tiek saukts par vienu no fantastiskā četrinieka pārstāvjiem. Paralēli Gatis var lepoties ar savu pienesumu pie Ogres kultūras centra lielās zāles un teātra telpu dizaina izstrādes, kā arī restorāna „Pie zelta liepas“ interjera dizaina izstrādes atjaunošanas projektā.
Gatis allaž spēs jūs apburt ar savām zināšanām par kafiju un kokteiļiem. Sabiedrībā pastāv viedoklis, ka barista allaž spēs jūsu izvēli vērst par labu kafijai, taču ja barista vienlaikus ir arī lielisks bārmenis. Ticiet man, jūs esat drošās rokās, un Gatis parūpēsies par to, lai jūsu izvēlētie dzērieni atstātu uz jums neatkārtojamu iespaidu.
„Ocafé“ kafijas sadarbības partneris ir „Kalve Coffee“, kas savu vietu kafijas pasaulē ir izpelnījušies ar stabiliem panākumiem Latvijas kafijas ražotāju vidū.
Madara Andersone no Ikšķiles.
Madara „Ocafé“ ir šefpavāra labā roka un virtuves sargeņģelis.
Madara jau agrā bērnībā saprata, ko vēlas no dzīves. Jau sākot ar palīdzību vecāku organizētajās bērnu vasaras nometnēs, Madara uz virtuvē notiekošo lūkojās atbildīgi un ļoti mērķtiecīgi. Gadiem ejot, Madara lieliem soļiem tuvojās savu sapņu virsotnēm. Neatlaidīgs darbs un ticība sapņu piepildījumam aizveda Madaru līdz sadarbības projektam ar „Michelin“ šefpavāru no Francijas – Žeremī Fontēnu (Jeremi Fontin). Šis notikums arī kalpoja par pagrieziena punktu apziņai, ka ēdiens ir pasaule, kura noteikti pieder viņai. Madara guva neatsveramu pieredzi, strādājot restorānā „Italissimo“, bet tagad viņa ar lielāko prieku tajā dalīsies ar „Ocafé“ viesiem. Ideja par lielpilsētās pieejamo restorānu labāko īpašību apvienošanu vienā lieliskā vietā tepat mājās Madarai šķita kā sena sapņa piepildīšana.
Maruta Elksne Ogri sauc par savām mājām.
Maruta ir „Ocafé“ šefpavāre.
Marutas pirmā pieredze restorānu nozarē bija darbs kopā ar šefpavāru Pāvelu Skopu, kas arī kalpoja par pirmo impulsu izpratnei, ka tieši ēdināšanas nozare ir tā, kurai Maruta vēlas nodoties.
Vēlāk strādājot restorānā „Riviera“, kas arī ir fundamentāls ieguvums personīgajā attīstībā, Maruta iepazinās ar savu kulinārijas mentoru – šefpavāru Jāni Sokolovski.
Marutas izpratnē izcils ēdiens ir vienkāršs, precīzs, svaigs un sezonāls. Nekā lieka un nekā samākslota.
Tāds nu ir šī fantastiskā četrinieka sastāvs, un, tieši pateicoties tam, „Ocafé“ pamatoti var pretendēt uz izcilas vietas titulu, kur nesteidzīgi baudīt šedevrus no kafijas pasaules, atgriezties garšu kārpiņu ceļojumos pa Eiropas virtuvēm un izgaršot labākos vīnus, ko mums sniedz Itālijas reģioni.
Šie cilvēki ir savas jomas grandi un, mūsuprāt, ir tikai apsveicami, ka viņi ir apvienojuši savas zināšanas un pūles, lai radītu unikālu vietu savās mājās – Ogrē.
Viens no būtiskākajiem nosacījumiem „Ocafé“ radīšanā bija uzdevums radīt vietu, kuru par savu mīļāko Ogrē sauktu gan mūsdienu jaunākā paaudze (tiktokeri, influenceri), gan ģimenes, kas vēlas iepriecināt mīļos ar nesteidzīgu kopā būšanu, gan mūsu seniorus, kas liek mums atminēties patiesos dzīves dārgumus – atmiņu būvēšanu ar sev dārgiem cilvēkiem. „Ocafé“ jaunās telpas, lieliskā komanda, gardie ēdieni un dzērieni jūs gaida tepat aiz stūra.
Upes prospekts 10, Ogre.