Ziemassvētku rotājumi svētku sajūtas radīšanai

Eglīte ir viens no svētku galvenajiem elementiem, kuru ierasti sagādā mājās un izdekorē pāris dienas vai nedēļas pirms svētkiem. Tas atkarīgs no katras ģimenes tradīcijām. Ziemassvētku egles rotājumi ir ļoti daudzveidīgi. Sākot no vienkāršām apzeltītām bumbiņām un zvaigznes, līdz pat īpašām stikla rotaļlietām, vītnēm un lampiņām.

Katrs savas ģimenes eglīti izrotā, kā vien vēlas. Vieni dod priekšroku, ja Ziemassvētku egles rotājumi ir vienotā stilā, piemēram, zelta vai sarkanās krāsās, savukārt citi eglīti papildina ar ģimenē pārmantotiem rotājumiem, kas saglabājušies no iepriekšējām paaudzēm.



Āra Ziemassvētku rotājumi

Protams, kā gan bez lampiņu virtenēm, ar kurām tiek ietērptas mājas, āra eglītes un citi elementi. Tie ir Ziemassvētku rotājumi, kurus redz ikviens garāmgājējs, braucējs vai kaimiņš. Āra Ziemassvētku rotājumi rada prieku gan sev pašiem, gan apkārtējiem.



Smelies idejas, kā Ziemassvētku āra dekori var pārvērst Tavu māju par svētku valstību:

● Izveido piparkūku namiņu pasauli – izdekorē māju, šķūnīti, garāžu, vārtiņus ar lampiņām.

● Esi Ziemassvētku vecīša slepenais palīgs – izveido rūķu ciematiņu, kurā mazie palīgi gatavo dāvanas.

● Tradicionālās Ziemassvētku dekorācijas – uz durvīm vainags, pie vārtiem Ziemassvētku vecītis ar kamanām, ārā esošā eglīte izrotāta ar lampiņām.

● Ļauj vaļu fantāzijai un izjūti svētku prieku!



Pagatavo rotājumus no papīra





Kopā radīti Ziemassvētku rotājumi no papīra? Jā! Kopā darbošanās un radīšanas prieks ir labākais veids, kā sajust svētku un ģimenes sajūtu, tāpēc ķerieties tik pie darba. Kādus rotājumus iespējams pagatavot no papīra? Lūk, iedvesmai:

● papīra zvaigzne eglītei;

● sniegpārsliņu virtenes;

● rotājumi, kurus pielikt pie loga;

● Adventes kalendārs bērniem;

● rotājumi eglītei;



Un vēl, un vēl! Iesakām ieskatīties interneta dzīlēs, kur iespējams atrast pat visneiedomājamākās un pārsteidzošākās idejas. Lai izdodas!

