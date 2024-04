Zīmola "TimoMurene" bokseršorti – ērti un veselīgi

Par to padomājuši pašmāju zīmola TimoMurene ražotāji, piedāvājot visaugstākās kvalitātes un pārdomāta dizaina ērtus kokvilnas bokseršortus. Tie, kuri šo produkciju izmēģinājuši, vairs nevēlas neko citu.

Zīmola TimoMurene produkcija piemērota gan jauniešiem, gan kungiem gados, lai arī viņi var justies mūsdienīgi un jauneklīgi.

Domājot par vīrieša reproduktīvo veselību

Zīmola autoram ideja šūt tieši vīriešu bokseršortus radusies, kad, izpētot piedāvājumu, viņš pats Latvijā nav varējis atrast bokseršortus, kas būtu gan estētiski pievilcīgi, gan no elpojoša materiāla. Timofeja mamma ir profesionāla šuvēja, un viņš no bērnības ir vērojis šūšanas procesu. Uzklausot mammas praktiskos ieteikumus, radās doma, kāpēc gan bokseršortus neražot pašiem? Tā tapa pirmie modeļi, ko Timofejs izmēģinājis pats, kā arī ģimenes draugi, sniedzot visaugstāko novērtējumu.



"Tas, lai vīriešu apakšveļa būtu ērta, ir ļoti svarīgi arī no reproduktīvā viedokļa. Ja vīrieša mantība diendienā ir iespiesta neelpojoša auduma šaurā apakšveļā, rodas visdažādākās veselības problēmas, un viena no tām – grūtības radīt bērnus, jo cieš spermas kvalitāte. Šos faktus savos pētījumos apstiprina arī Amerikas Reproduktīvās veselības biedrības un Oksfordas universitātes speciālisti," stāsta Timofejs, kurš pirms sava zīmola izstrādes rūpīgi iepazinās ar visu plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju.

Viss visaugstākajā kvalitātē

Ģimene dzīvo Rāmavā Ķekavas novadā, kur arī aug četri bērniņi – sešgadnieku dvīņu pāris, četrus gadus veca meitiņa un jaunākais dēliņš, kuram ir tikai gadiņš. Timofejs ikdienā ir programmētājs un strādā lielā IT uzņēmumā. Savukārt paša izveidotajā uzņēmumā viņš kopā ar sievu Nataliju, kura pēc izglītības ir grāmatvede, no bērnu audzināšanas brīvajā laikā var pievērsties radošām lietām. TimoMurene bokseršorti ir ne vien ērti un veselīgi, bet līdz pat pēdējam sīkumam ir rūpīgi pārdomāts to dizains un stils, piemeklējot kvalitatīvus, dzīvespriecīgas apdrukas audumus. "Lai atrastu atbilstoša dizaina un kvalitātes audumus, diegus, pogas un gumijas, esmu Eiropā apmeklējis trīs profesionālas izstādes. Jā, varbūt tā ir tikai apakšveļa, bet ir tik daudz sīku detaļu, kas jāpārdomā. Pagāja gandrīz gads, kamēr sameklēju visu nepieciešamo. Laiku prasīja arī zīmola birkas izstrāde. Arī tās pasūtām Eiropas ražotnēs, jo svarīgi, lai birka negrauž un netraucē," stāsta Timofejs.

Domā par uzņēmuma attīstību

Bokseršortus, pēc Timofeja norādījumiem, šobrīd šuj profesionāli šuvēji. "Arī pats protu šūt, un pirmos izmēģinājuma modeļus uzšuvām kopā ar sievu. Nākotnē vēlamies attīstīt savu ražotni, jo bez tās ir grūti plānot tālāko uzņēmuma izaugsmi," stāsta zīmola TimoMurene īpašnieks, piebilstot, ka uzņēmumam ir tālejoši plāni – izveidot vīriešu mājas apģērbu kolekciju un šūt arī bērnu apģērbus. Jautāts, vai ir grūti uzsākt uzņēmējdarbību no nulles, Timofejs teic, ka galvenā grūtība ir laiks. "Sākotnēji mani daudzi centās no šīs idejas atrunāt, sakot, ka Latvijā uzsākt uzņēmējdarbību ir neiespējami. Tā nav taisnība. Noteikti nevajag baidīties. Mēs nesastapāmies ne ar kādiem birokrātiskiem šķēršļiem. Protams, jābūt nelielam starta kapitālam, idejai un skaidrai vīzijai par plānoto produktu, tad viss izdosies," pārliecināts ir Timofejs.



TimoMurene bokseršortus šobrīd var iegādāties uzņēmuma interneta veikalā, tos piegādā uz DPD pakomātiem vai ar kurjeru. Līdz taps savs veikals, tiek domāts, lai bokseršortus varētu iegādāties arī stendos lielākajos tirdzniecības centros vai arī tirdziņos, piemēram, Rīgā, Kalnciema kvartālā. "Esmu pārliecināts – mēs atradīsim savus klientus – cilvēkus, kuriem rūp veselība, produkta kvalitāte un kuri vēlas dzīvi padarīt krāsaināku," saka Timofejs.

Vīriešiem, kuri valkā bokseršortus, salīdzinot ar ierastās apakšveļas valkātājiem, novēro labākus spermas kvalitātes parametrus – augstāku spermatozoīdu koncentrāciju un kopējo skaitu, kā arī zemāku FSH līmeni, kas veicina testosterona sekrēciju un spermatoģenēzes attīstību.

TimoMurene bokseršortu audumi ir sertificēti OEKO-TEX® 100 un ir iegādāti pie labākajiem Beļģijas, Nīderlandes un citiem ražotājiem.

Uzņēmums izmanto vācu ražotāju pogas un diegus.



Produkciju šuj Latvijā!