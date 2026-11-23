Atsevišķos punktos ar vienu dūrienu pirkstā iespējams veikt pārbaudi uzreiz visām četrām infekcijām, rezultātu uzzinot aptuveni 15 minūšu laikā. Pārbaudei nav nepieciešams ārsta nosūtījums, iepriekšēja sagatavošanās vai personu apliecinošs dokuments.
SPKC norāda, ka HIV Latvijā joprojām ir būtiska sabiedrības veselības problēma. Kā liecina jaunākā pieejamā ECDC/PVO informācija, 2024. gadā jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā bija gandrīz divas reizes lielāks nekā vidēji Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.
Daļa cilvēku, kuriem ir HIV infekcija, par to nezina, jo vīruss var ilgstoši saglabāties organismā, neizraisot pamanāmus simptomus. Vienīgais veids, kā pārliecināties, vai cilvēkam ir HIV infekcija, ir veikt testu, atgādina speciālisti.
SPKC direktore Elīna Dimiņa uzsver, ka HIV testam būtu jābūt tikpat pašsaprotamai veselības pārbaudei kā citām. Lai pārbaudītos, nav jāgaida simptomi vai īpašs iemesls. Jo agrāk infekcija tiek atklāta, jo ātrāk iespējams sākt ārstēšanu, kas ir pieejama arī Latvijā un ļauj dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Centrs atgādina, ka HIV var skart ikvienu. Tomēr aizspriedumi, bailes no iespējamā rezultāta un maldīgais priekšstats, ka infekcija attiecas tikai uz noteiktām sabiedrības grupām, joprojām var atturēt cilvēkus no pārbaudes.
HIV profilakses punktu pakalpojumi ir pieejami ikvienam neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai dzīvesveida. Pirms un pēc testa pieejama speciālista konsultācija, kurā iespējams uzdot jautājumus, pārrunāt neskaidrības un saņemt informāciju par turpmāko rīcību.
Pozitīvs eksprestesta rezultāts vēl nav galīgais diagnozes apstiprinājums - tam nepieciešami papildu laboratoriskie izmeklējumi. HIV profilakses punktu speciālisti var sniegt informāciju un palīdzēt nokļūt līdz nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
SPKC skaidro, ka HIV ir hroniska infekcija, kuru mūsdienās iespējams efektīvi kontrolēt ar zālēm. Latvijā HIV ārstēšana ir valsts apmaksāta. Laikus sākot ārstēšanu un regulāri lietojot zāles, iespējams samazināt vīrusa daudzumu organismā līdz nenosakāmam līmenim, saglabāt labu dzīves kvalitāti un novērst HIV seksuālu pārnesi.
Savlaicīga diagnostika ir nozīmīga arī B un C hepatīta gadījumā. Laikus atklājot C hepatītu, iespējams saņemt valsts apmaksātu efektīvu ārstēšanu un izveseļoties. Savukārt B hepatīta savlaicīga diagnostika ļauj nepieciešamības gadījumā sākt atbilstošu ārstēšanu un veselības uzraudzību.
Eiropas testēšanas nedēļā HIV profilakses punkti organizēs papildu aktivitātes, piedāvājot informāciju, speciālistu konsultācijas un eksprestestus. Aktivitāšu norises vietas, laiki un piedāvājums, tostarp izbraukuma testēšanas vietas un laiki, norādīti Eiropas rudens testēšanas nedēļas pasākumu kalendārā SPKC tīmekļvietnē.
Turpat pieejama informācija par HIV profilakses punktiem, to darba laiku un piedāvātajiem pakalpojumiem. SPKC aicina pirms došanās uz pārbaudi noskaidrot apmeklējuma laiku un to, vai nepieciešams iepriekš pierakstīties.
HIV, sifilisa, B un C hepatīta eksprestestus iespējams veikt profilakses punktos Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Ogrē, Rīgā, Tukumā, Valkā, Valmierā un Ventspilī, kā arī Talsu novada Laidzes pagasta "Zvirgzdu pansijā".
Rīgā pārbaudes pieejamas SPKC HIV/AIDS konsultāciju kabinetā Duntes ielā 22, biedrībā "DIA+LOGS", biedrības "Baltijas HIV asociācija" testpunktos Aleksandra Čaka ielā 83/85-1 un Stabu ielā 19 k-2, Latvijas Sarkanā Krusta punktos Šarlotes ielā 1B un Gaiziņa ielā 7, "MFD" veselības punktos Ulbrokas ielā 7 un Dzirnavu ielā 70, kā arī "MFD" doktorātā Latgales ielā 297.
Ja tuvumā nav HIV profilakses punkta, HIV, B un C hepatīta un sifilisa pārbaudes iespējams veikt, arī vēršoties pie ģimenes ārsta vai laboratorijā. SPKC norāda, ka atšķirībā no profilakses punktos pieejamajiem bezmaksas eksprestestiem laboratoriskās analīzes Latvijā ir maksas pakalpojums.
Eiropas testēšanas nedēļa kopš 2013. gada apvieno Eiropas organizācijas, veselības aprūpes speciālistus un institūcijas, lai veicinātu HIV, vīrushepatītu un seksuāli transmisīvo infekciju savlaicīgu diagnostiku un padarītu testēšanu pieejamāku sabiedrībai.