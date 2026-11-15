Ārstnieciskās vingrošanā tepat Ogres slimnīcā - nepierodi pie diskomforta

Ilgstoša sēdēšana, mazkustīgs dzīvesveids, fiziska pārslodze un ikdienas stress var ietekmēt mūsu ķermeņa pašsajūtu. Nereti pie muskuļu saspringuma un kustību ierobežojumiem pierodam, uzskatot tos par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Taču kustībām nav jārada diskomforts! Nodarbības nelielās grupās ļauj pievērst individuālāku uzmanību katra dalībnieka vingrinājumu izpildes tehnikai, kustību kvalitātei un pakāpeniskai fizisko spēju attīstīšanai.
Aicina ikvienu, kurš saskaras ar hroniskām sāpēm, kustību ierobežojumiem vai vēlas uzlabot savu fizisko pašsajūtu!
Nodarbības vada sertificēta trenere Egle Nagle.
Nodarbības notiek trešdienās (45 min.) (pēc pieraksta):
8.00 un 9.00
Grupā – līdz 4 dalībniekiem
Maksa – 15 € par nodarbību