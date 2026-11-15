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Svētdiena, 15. novembris, 2026 09:09

Ārstnieciskās vingrošanā tepat Ogres slimnīcā - nepierodi pie diskomforta

Ogres rajona slimnīca/OgreNet
Ārstnieciskās vingrošanā tepat Ogres slimnīcā - nepierodi pie diskomforta
Foto: pexels.com
Svētdiena, 15. novembris, 2026 09:09

Ārstnieciskās vingrošanā tepat Ogres slimnīcā - nepierodi pie diskomforta

Ogres rajona slimnīca/OgreNet

Ogres rajona slimnīca piedāvā ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, kurās uzmanība tiek pievērsta pārdomātai, kontrolētai un katra dalībnieka spējām atbilstošai fiziskajai slodzei - vairāk kustību, mazāk diskomforta un labāka pašsajūta ikdienā!

Ilgstoša sēdēšana, mazkustīgs dzīvesveids, fiziska pārslodze un ikdienas stress var ietekmēt mūsu ķermeņa pašsajūtu. Nereti pie muskuļu saspringuma un kustību ierobežojumiem pierodam, uzskatot tos par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Taču kustībām nav jārada diskomforts! Nodarbības nelielās grupās ļauj pievērst individuālāku uzmanību katra dalībnieka vingrinājumu izpildes tehnikai, kustību kvalitātei un pakāpeniskai fizisko spēju attīstīšanai.
Aicina ikvienu, kurš saskaras ar hroniskām sāpēm, kustību ierobežojumiem vai vēlas uzlabot savu fizisko pašsajūtu!
Nodarbības vada sertificēta trenere Egle Nagle.
Nodarbības notiek trešdienās (45 min.) (pēc pieraksta):
8.00 un 9.00
Grupā – līdz 4 dalībniekiem
Maksa – 15 € par nodarbību
PIETEIKŠANĀS:
20388403
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