Pagājušā gada pārbaudē PTAC atklāja, ka daudz atlaižu ir maldinošas.
PTAC katru gadu Melnās piektdienas laikā pastiprināti pārbauda preču cenas un atlaižu piedāvājumus. Šajā laikā veikalos ir daudz reklāmu un lielu atlaižu, kas var radīt pircējiem maldīgu priekšstatu par to, cik daudz viņi patiesībā ietaupa.
2025. gada cenu pārbaudes laikā, kas notika no 15. oktobra līdz 11. decembrim, PTAC pārbaudīja vairāk nekā 1,3 miljonus preču piedāvājumu 27 interneta veikalos. Pārbaudot piedāvājumus, kuros bija norādīta preces cena pēdējo 30 dienu laikā, tika konstatēts, ka vairāk nekā 41% gadījumu atlaide nebija aprēķināta no zemākās cenas, kāda precei bijusi šajā periodā.
Tas parāda, ka pircējiem nevajadzētu paļauties tikai uz reklāmā norādīto atlaides procentu. Ir svarīgi pārbaudīt preces cenu un pārliecināties, vai piedāvājums tiešām ir izdevīgs.
PTAC padomi, kā gudri iepirkties Melnajā piektdienā:
• Sāc ar vajadzību, nevis atlaidi! Pajautā sev – vai es šo preci pirktu arī tad, ja pie tās nebūtu sarkanā “-40%” uzraksta?
• Salīdzini gala cenu! Pārbaudi piedāvājumus vairākos veikalos, nevis vērtē tikai atlaižu procentus!
• Pārbaudi 30 dienu zemāko cenu! Tieši no tās jāvērtē atlaides patiesums.
• Izvērtē preces ilgmūžību! Īpaši elektroprecēm pievērs uzmanību energomarķējumam, remontējamībai un kvalitātei, ne tikai šodienas cenai.
• Nesteidzies ar pirkumu! “Tikai šodien”, “palikušas trīs preces”, milzīgs atlaižu procents vai taimeris nav iemesls iegādāties to, ko vakar nemaz neplānoji pirkt.
PTAC atgādina, ka Melnā piektdiena nav vienīgais periods, kad iespējams iegādāties preces un pakalpojumus par izdevīgākām cenām. Arī citās atlaižu kampaņās, piemēram, sezonas preču izpārdošanās, nereti iespējams atrast tikpat izdevīgus vai pat izdevīgākus piedāvājumus. Tāpēc PTAC aicina patērētājus nesteigties ar pirkumu, salīdzināt cenas un izvērtēt piedāvājumus arī ārpus Melnās piektdienas, neļaujoties mākslīgi radītai steidzamības sajūtai.