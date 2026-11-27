"Ikviena pacienta atveseļošanās ir īpašs stāsts, kurā nozīmīga loma ir arī veselības aprūpes speciālistu ieguldījumam. Šoreiz vēlamies dalīties ar aizkustinošu pateicības vēstuli, ko esam saņēmuši no pacientes meitas mūsu fizioterapeitei Vendijai Dlužņevskai. Šādi pieredzes stāsti atgādina, cik liela vērtība ir mūsu speciālistu ikdienas darbam un cik nozīmīgas pārmaiņas tas var ienest pacientu un viņu ģimeņu dzīvē," norāda slimnīca.
Piektdiena, 27. novembris, 2026 12:00
"Lai visi zina par viņas sirsnību!" Ogres rajona slimnīcas fizioterapeite saņem aizkustinošu vēstuli
Ogres rajona slimnīcas fizioterapeite Vendija Dlužņevska saņēma pateicības vēstuli no pacientes meitas, kurā atklāj sirsnību ar kādu ārste rūpējās par pacientiem.