Ogres slimnīcā konsultācijas atsāk uztura speciāliste

Speciāliste absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti, iegūstot bakalaura grādu veselības aprūpē un uztura speciālista profesionālo kvalifikāciju, kā arī veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē. Sertificēta uztura speciāliste kopš 2019. gada.
Uztura speciālists - ne tikai svara kontrolei
Vai esi kādreiz aizdomājies, cik lielā mērā Tavi ikdienas uztura paradumi ietekmē pašsajūtu, veselību un dzīves kvalitāti? Uztura speciālista konsultācija nav paredzēta tikai tiem, kuri vēlas samazināt ķermeņa svaru. Tā var būt vērtīga ikvienā dzīves posmā — gan veselības saglabāšanai un slimību profilaksei, gan tad, ja jau radušās veselības problēmas.
Varbūt Tu atpazīsti sevi kādā no šīm situācijām?
- Tu jūties vesels un Tev nav sūdzību. Tomēr vēlies pārliecināties, ka Tavi ēšanas paradumi nodrošina organismam nepieciešamās uzturvielas un palīdz saglabāt veselību ilgtermiņā.
- Tu bieži izjūti nogurumu vai enerģijas trūkumu. Vēlies noskaidrot, vai un kā uztura paradumi varētu ietekmēt Tavu pašsajūtu.
- Tev ir saspringta ikdiena. Darbs, ģimene un pienākumi nereti nozīmē neregulāras ēdienreizes, steigā izvēlētu pārtiku un nepietiekamu laiku pilnvērtīgām maltītēm.
- Tev ir gremošanas traucējumi. Vēdera pūšanās, diskomforts vai citi simptomi liek meklēt uztura risinājumus, kas piemēroti Tavam veselības stāvoklim.
- Tev ir diagnosticēta hroniska saslimšana. Piemēram, cukura diabēts, sirds un asinsvadu vai gremošanas sistēmas slimība, kuras ārstēšanā nozīmīga loma ir arī atbilstošam uzturam.
- Tu esi fiziski aktīvs. Vēlies nodrošināt organismam pietiekamu enerģijas un uzturvielu daudzumu, lai atbalstītu fizisko slodzi un atjaunošanos.
- Tu plāno grūtniecību vai gaidi bērniņu. Vēlies pārliecināties, ka uzturs atbilst šī dzīves posma īpašajām vajadzībām.
- Tu vēlies veselīgi novecot. Saglabāt muskuļu masu, spēku, ikdienas aktivitāti un pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti.
- Tu vēlies mainīt ķermeņa svaru. Neatkarīgi no tā, vai mērķis ir svara samazināšana, palielināšana vai saglabāšana, svarīgi to darīt veselībai piemērotā un ilgtspējīgā veidā.
Veselīgi uztura paradumi sākas ar izpratni, nevis ierobežojumiem
Nav vienas universālas ēdienkartes, kas būtu piemērota ikvienam. Uztura speciālista konsultācijā tiek izvērtētas Tavas individuālās vajadzības, veselības stāvoklis un ikdienas paradumi, lai kopīgi rastu zinātniski pamatotus, praktiskus un ilgtermiņā īstenojamus risinājumus.
Rūpes par uzturu nav tikai nepieciešamība veselības problēmu gadījumā — tas ir ieguldījums veselībā un dzīves kvalitātē jebkurā vecumā.
Konsultācijas cenas:
- Pirmreizējā konsultācija — 75 €
- Atkārtota konsultācija 3 mēnešu laikā — 50€
- Individuāla uztura plāna izstrāde 2 nedēļām — 100 €
ĪPAŠAIS IEPAZĪŠANĀS PIEDĀVĀJUMS LĪDZ 30. NOVEMBRIM!
Līdz novembra beigām aicinām izmantot iespēju saņemt uztura speciālistes Zandas Mihailovskas konsultāciju par īpašu iepazīšanās cenu:
- Pirmreizējā konsultācija — 50 € (75 € vietā)
- Atkārtota konsultācija — 40 € (50 € vietā)
Pacientiem, kuri pirmreizējo konsultāciju apmeklējuši akcijas laikā, atkārtotās konsultācijas cena 40 € saglabājas arī pēc 30. novembra, ja konsultācija notiek 1 mēneša laikā.
PIETEIKŠANĀS UN PAPILDU INFORMĀCIJA:
20388403