Ceturtdiena, 09.10.2025 21:20
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:20
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 15. jūlijs, 2021 10:09

15. un 16. jūlijā Ogrē notiks Latvijas U16 čempionāts

ogresnovads.lv
15. un 16. jūlijā Ogrē notiks Latvijas U16 čempionāts
Ceturtdiena, 15. jūlijs, 2021 10:09

15. un 16. jūlijā Ogrē notiks Latvijas U16 čempionāts

ogresnovads.lv

Čempionāts notiks šādās disciplīnās: 100m, 200m, 400m, 800m, 2000m, 100m/b (110m/b), 300m/b, 1500m/šķ., 3000m soļošana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, augstlēkšana, kārtslēkšana, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vesera mešana.

Sacensībās piedalīsies sportisti, kuri izpildījuši LVS Jaunatnes komisijas noteiktos normatīvus.

Sacensību sākums 15. jūlijā plkst. 15:00, savukārt 16. jūlijā plkst. 11:00.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?