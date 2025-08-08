16. augustā notiks sporta svētki Madlienā

Pasākuma norise:
09:00–09:45 – Reģistrācija stadionā
10:00 – Svētku atklāšana
Sporta spēles:
Strītbols (vīriešiem un jauniešiem) – sākums 10:30
Pludmales volejbols (2v2, sievietēm un vīriešiem) – sākums 10:30
Galda teniss – sākums 12:00
Virves vilkšana – no 18 gadu vecuma, 3 vīr. + 2 siev., plikām kājām!
Bērnu aktivitātes:
10:15 – Stafetes pirmsskolas un sākumskolas bērniem
No 12:00 – Bērnu un vecāku atpūtas stūrītis pie skolas
Individuālās aktivitātes:
Šautriņas – 10:30–12:30 (visiem vecumiem)
Krikets – no 13:00
Airēšana – no 13:00 (pie baseina)
Olas mešana – 13:00 (2 dalībnieki)
Zābaka mešana – 14:00 (hokeja laukumā)
Elvi spēka stafete – 12:00–15:00 (no 18 g.v.)
Vieglatlētika (no 10:15):
Vecuma grupas:
grupa: 9–11 g. (60m, tāllēkšana, bumbiņa)
grupa: 12–15 g. (60m, tāllēkšana, bumbiņa)
grupa: 16–25 g. (100m, tāllēkšana, šķēps, lode)
4.–5. grupa: 26+ (100m, tāllēkšana, šķēps, lode)
Skrējiens apkārt Madlienai:
Starts: 13:00 pie tītiņa
g. un jaunāki – 1.15 km
Pārējās grupas – 3–3.5 km
Velotrasē:
Dalība ar savu inventāru
Ķivere obligāta!
Skrejriteņi un velosipēdi
Pusdienas:
14:00 – Bezmaksas zupa visiem dalībniekiem
Dalības maksa:
Līdz 9 g.v. – bez maksas
9–15 g.v. – 2 EUR
16+ – 5 EUR (ar aproci – dalība visur)
Pieteikšanās uz vietas sacensību dienā stadionā
Info: 28678885
Aicinām visus sportot, atpūsties un pavadīt dienu aktīvi kopā Madlienā.