Trešdiena, 20. augusts, 2025 17:21

27. septembrī notiks Atvērto durvju diena '25 sporta arēnā "Ogre"

ogresnovads.lv
27. septembrī notiks Atvērto durvju diena '25 sporta arēnā "Ogre"
Foto: Ogres novads
Eiropas sporta nedēļas ietvaros sporta arēnā “Ogre” jau trešo reizi norisināsies Atvērto durvju diena ’25!

Atvērto durvju dienā jebkuram ir iespēja bez maksas iepazīties ar dažādām nodarbībām gan pieaugušajiem, gan bērniem, iepazīties ar treneriem un pavadīt aizraujoši un jēgpilni laiku kopā.

Arēnā "Ogre" pieejams plašs nodarbību klāsts – pilates, dejas, bokss, spēka treniņi, cardio un citi sporti visām gaumēm un sagatavotības līmeņiem.

Atvērto durvju dienā dalība un papildus aktivitātes bez maksas:

  • ️Uzkodu un dzērienu galds;
  • ️Tetovējumi un apdruka;
  • ️Bērniem baloni un piepūšamās atrakcijas;
  • ️Laimes rats ar vērtīgām balvām;
  • ️Balvas katrā nodarbībā.

 Reģistrācija obligāta. Reģistrēties iespējams šeit: https://ej.uz/atvertodurvjudiena025

27. septembrī Atvērto durvju diena’25! sporta arēnā ‘’Ogre’’. Programma.
