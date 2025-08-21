27. septembrī notiks Atvērto durvju diena '25 sporta arēnā "Ogre"

Atvērto durvju dienā jebkuram ir iespēja bez maksas iepazīties ar dažādām nodarbībām gan pieaugušajiem, gan bērniem, iepazīties ar treneriem un pavadīt aizraujoši un jēgpilni laiku kopā.
Arēnā "Ogre" pieejams plašs nodarbību klāsts – pilates, dejas, bokss, spēka treniņi, cardio un citi sporti visām gaumēm un sagatavotības līmeņiem.
Atvērto durvju dienā dalība un papildus aktivitātes bez maksas:
- ️Uzkodu un dzērienu galds;
- ️Tetovējumi un apdruka;
- ️Bērniem baloni un piepūšamās atrakcijas;
- ️Laimes rats ar vērtīgām balvām;
- ️Balvas katrā nodarbībā.
Reģistrācija obligāta. Reģistrēties iespējams šeit: https://ej.uz/atvertodurvjudiena025