U16 grupa:
Kārlis Jēkabs Karslbergs
- 60m/b 2.v. 8,61s
- Augstlēkšanā 3.v. 1,60m
- Lodes grūšanā 2.v. 11,64m (Treneris Artūrs Priževoits)
Adriana Reitmane
- 60m/b 2.v. 9,15s
- lodes grūšanā 3.v. 10,91m (Treneris Artūrs Priževoits)
U18 grupā:
- Indra Mackeviča 2.v. 800m 2:20,85min (Treneris Zigurds Kincis)
- Kārlis Stukāns 3.v. 1000m 2:47,73min (Treneris Zigurds Kincis)
- Nils Meijers 3.v. augstlēkšanā 1,75m (Treneris Artūrs Priževoits)
U20 grupā:
Marta Sīviņa
- 2.v. 60m/b 9,16s
- 2.v. augstlēkšanā 1,60m (Treneris Artūrs Priževoits)