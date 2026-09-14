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Pirmdiena, 14. septembris, 2026 08:27

9 gadi komandā, mūžīga vieta Ogres basketbola stāstā - aizvadīta Kristapa Dārgā atvadu spēle

BK "Ogre"/OgreNet
9 gadi komandā, mūžīga vieta Ogres basketbola stāstā - aizvadīta Kristapa Dārgā atvadu spēle
Foto: Lāsma Irša / BK "Ogre"
Pirmdiena, 14. septembris, 2026 08:27

9 gadi komandā, mūžīga vieta Ogres basketbola stāstā - aizvadīta Kristapa Dārgā atvadu spēle

BK "Ogre"/OgreNet

Aizvadītajā nedēļas nogalē sporta arēnā "Ogre" notika ilgi gaidītais basketbola festivāls. Šo svētku ietvaros, draudzīgā cīņā, tika aizvadīta Kristapa Dārgā atvadu spēle - BK "Ogre" jaunais sastāvs pret Kristapu Dārgo un draugiem.

Šajā spēlē pārāka izrādījās BK "Ogres" komanda, tomēr rezultāts šeit nebija galvenais. 

Kristapa Dārgā atvadu spēlē netrūka ne spraigu epizožu, ne skaistu saspēļu, ne īstu emociju. Laukumā atkal satikās vecie cīņu biedri, dāvājot pilnajām tribīnēm īstu basketbola baudījumu.

Un pāri visam - iespēja kopā nosvinēt un godināt Kristapa devumu Ogres basketbolam. Deviņi gadi komandā, neskaitāmi mirkļi un īpaša vieta Ogres basketbola stāstā.

Spēles rezultāts:

BK "Ogre" 81:57 "KD21 & draugi"

Komandu sastāvi: 

BK “Ogre”: Kārlis Apsītis (C), Juris Vītols, Juris Šūtelis, Mārtiņš Kudrjavcevs, Luka Alekss Hlebovickis, Owen Lobsinger, Jēkabs Kapustāns, Bruno Jēkabsons, Alekss Simsons, Henrijs Rullis, Volodymyr Poluiakhtov, Guntis Sīpoliņš, Drake Dobbs. Treneri: Artūrs Visockis-Rubenis, Uldis Švēde.

"KD21 & draugi": Kristaps Dārgais (C), Edmunds Elksnis, Rolands Zarakovskis, Lauris Mizis, Rinalds Sirsniņš, Renārs Magone, Kaspars Bērziņš, Glebs Peško, Rihards Zēbergs, Jānis Pozņaks, Mārtiņš Lasis, Emīls Josts. Treneri: Pēteris Ozoliņš, Mārcis Vītols.
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