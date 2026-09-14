9 gadi komandā, mūžīga vieta Ogres basketbola stāstā - aizvadīta Kristapa Dārgā atvadu spēle

Šajā spēlē pārāka izrādījās BK "Ogres" komanda, tomēr rezultāts šeit nebija galvenais.
Kristapa Dārgā atvadu spēlē netrūka ne spraigu epizožu, ne skaistu saspēļu, ne īstu emociju. Laukumā atkal satikās vecie cīņu biedri, dāvājot pilnajām tribīnēm īstu basketbola baudījumu.
Un pāri visam - iespēja kopā nosvinēt un godināt Kristapa devumu Ogres basketbolam. Deviņi gadi komandā, neskaitāmi mirkļi un īpaša vieta Ogres basketbola stāstā.
Spēles rezultāts:
BK "Ogre" 81:57 "KD21 & draugi"
Komandu sastāvi:
BK “Ogre”: Kārlis Apsītis (C), Juris Vītols, Juris Šūtelis, Mārtiņš Kudrjavcevs, Luka Alekss Hlebovickis, Owen Lobsinger, Jēkabs Kapustāns, Bruno Jēkabsons, Alekss Simsons, Henrijs Rullis, Volodymyr Poluiakhtov, Guntis Sīpoliņš, Drake Dobbs. Treneri: Artūrs Visockis-Rubenis, Uldis Švēde.