Lai arī sestais posms nebija starp garākajiem, tas bija viens no kāpumiem bagātākajiem. 76 kilometru garajā distancē bija jāpievar 2450 augstuma metri. Kopumā sportisti pārvarēja piecus izteiktākus kāpumus, kurus papildināja skaisti un tehniski nobraucieni.
Latvijas pāriem jau jūtams nogurums, tomēr ar raksturu un līdzjutēju atbalstu mūsu sportisti cīnījās godam, Open klasē finišējot TOP 30. Visaugstāk – 24. vietā – finišēja Kristaps Kārkliņš un Jēkabs Vītols no “Epic Latvian Duo”. Mūsu vīri trasi veica 4 stundās 23 minūtēs un 18 sekundēs. Open grupas uzvarētājiem mūsējie zaudēja 47 minūtes un 48 sekundes.
Atis Vidovskis un Edgars Ābols tikmēr finišēja 30. vietā (+00:50:17).
Kopvērtējumā pirms pēdējā posma “Epic Latvian Duo” atkāpusies no 17. uz 19. vietu, bet ogrēnieši pakāpušies par trim vietām un tagad ieņem 31. pozīciju.
Noslēdzošajā posmā sportisti veiks 58 kilometru garu etapu ar 2150 augstuma metri.