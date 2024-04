Agnese Pastare: "Skriešana kļūst arvien populārāka"

– Cik gadus tu jau organizē šo skrējienu seriālu?

– Sacensību «Apkārt Zilajiem kalniem» rīkošanā esmu iesaistīta kādus 15 gadus, bet pēdējās četras sezonas esmu šā skrējienu seriāla galvenā tiesnese.



– Tad jau tev pašai apkārt Zilajiem kalniem nemaz nav sanācis apskriet?

– Ir gan sanācis, agrāk mans pienākums bija apkopot rezultātus, bet tas skriešanu nekavēja. Tagad gan jau vairākus gadus šajās sacensībās pati neesmu skrējusi. Tikai savos treniņos reizēm izskrienu to apli, lai paskatītos, kā tur izskatās. Uzskatu, ka šobrīd man daudz svarīgāk ir pildīt savus pienākumus startā un finišā. Jā, kādreiz man ienāk prātā tāda doma, ka es arī pati varētu piedalīties kādā kārtā.



– Tieši pēdējo gadu laikā atkal vērojams šo sacensību popularitātes pieaugums?

– Jā, tiešām, tagad ar katru gadu dalībnieku skaits palielinās. Piemēram, šogad kopējais skrējēju skaits bija jau vairāk par 250. Vairāk kļūst arī to, kuri startē katrā kārtā. Lielākoties katrā kārtā uz starta līnijas stājas pāri par simtu skrējēju. Lai cīnītos par godalgotām vietām, jāskrien vismaz desmit no 16 kārtām. Arī tādu dalībnieku, kuri startējuši desmit un vairāk kārtās, ar katru gadu ir vairāk. Kupls pulks ir arī to, kuri piedalījušies visās 16 kārtās.



– Vai tādam dalībnieku skaita pieaugumam ir arī izskaidrojums?

– Manuprāt, ir tā, ka, jo vairāk dalībnieku jau ir, jo vairāk viņi paaicina un iesaista savus ģimenes locekļus, draugus un paziņas. Vēl arī svarīgi ir tas, ka skriešana un sevišķi skriešana mežā ir visiem viegli pieejama fiziska aktivitāte. Mūsu valstīt vispār skriešana pēdējo gadu laikā kļūst arvien populārāka.



– Cik gadus jau notiek seriāls «Apkārt Zilajiem kalniem»?

– Mums par tiem sacensību pirmsākumiem precīzu datu nav, bet ir iegūtas ziņas, ka tādā formātā tās notiek jau vairāk par 40 gadiem, varbūt pat visus 50. Zinu, ka skriešanas seriālu «Apkārt Zilajiem kalniem» iedibināja mans soļošanas treneris Georgs Gutpelcs, kad viņš pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā sāka strādāt Ogrē.



– Jau tagad katrā kārtā piedalās 100 un vairāk skrējēju. Cik būtu maksimālais dalībnieku skaits, kuru rezultātus jūs spētu nofiksēt?

– Mēs joprojām, kā jau vietējā tautas skrējienā, rezultātus fiksējam ar rokas hronometru. Ja kādā kārtā dalībnieku ir ļoti daudz, tiesnešu brigādei jau nākas pamatīgi iespringt. Domāju, ka līdz 150 skrējēju vienā kārtā mēs vēl varētu apkalpot, bet, ja dalībnieku būtu vairāk, tad bez modernajām tehnoloģijām (elektroniskajiem numuriem un rezultātu fiksēšanas iekārtām) vairs neiztikt.



– Tiesnešu brigāde tev ir ļoti pieredzējusi?

– Tiesnešu komandas kodolā mēs šobrīd esam četri cilvēki, katram no mums lielākoties ir savi pienākumi. Tiešām var teikt, ka mēs visi šajā jomā esam ļoti pieredzējuši. Benita Zaretoka un Roberts Ivzāns kā tiesneši regulāri strādā arī vieglatlētikas sacensībās, kas notiek gan stadionā, gan ārpus tā. Liels palīgs tiesnešiem ir Artūrs Ketlers, kurš darbojas ar rezultātu aprēķināšanas sistēmām datorā.



– Vai jau zināms, kurā datumā notiks skrējienu seriāla «Apkārt Zilajiem kalniem 2023» pirmā kārta?

– Precīzi to mēs vēl neesam noteikuši, bet, visticamāk, ka, ja pasākumu rīkošanā nebūs nekādu īpašu ierobežojumu, tad pirmais starts tiks dots aprīlī – mēneša vidū vai beigās. Vēl jau gan nav noslēgusies šā gada sezona. Visiem skrējējiem gribu atgādināt, ka 18. novembrī notiks tradicionālās sacensības skriešanā «Rembates apļi».

Ritvars Raits, Ogres Vēstis Visiem