Ogres novada sporta centra mājaslapā: ogressportacentrs.lv sadaļā "Ogres novada sporta laureāts 2020" var iepazīties ar pasākuma nolikumu, kā arī pieteikt sportistus, sporta komandas un pārējos nolikumam atbilstošos aktīvistus, aizpildot elektronisko anketu.
Ar visiem nominantiem un 2020 gada labākajiem Ogres novada sportistiem tiksimies 26.februārī, Bērzu alejas skvērā, kā arī digitālā pasākuma tiešraidē internetā.
Nolikums un pieteikuma anketas atrodamas šeit: https://ogressportacentrs.lv/ogres-novada-sporta-laureats-2020/
Informāciju sagatavoja Ogres novada sporta centra Sporta attīstības darba organizators Andris Krauja