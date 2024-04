Aicina pieteikties Latvijas Orientēšanās naktij 2023

Sacensībās piedalīsies komandas 2 līdz 5 cilvēku sastāvā šādās dalībnieku grupās:





OPEN – bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma);



sievietes - bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma);



ģimenes - komandā vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam un vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma);



veterāni - visi vecumā virs 55 gadiem.



Katrai komandai tiks piešķirta viena karte, kas izgatavota no ūdensizturīga materiāla, un būs nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar iespēju lejupielādēt "Qrenteerings" mobilo lietotni, jo atzīmēšanās kontrolpunktos notiks, nolasot QR kodus. Lietotne pieejama "Google Play" un "Apple App Store". Ja pasākuma dienā būs palikušas brīvas kartes, to varēs izdarīt arī uz vietas, sacensību centrā.





Reģistrācija un numuru saņemšana visās pilsētās 22. septembrī sāksies no plkst. 18.30, karšu saņemšana no plkst. 19.00. Kopīgs starts būs plkst. 20.00 un finišs 23.00. Labākie katrā pilsētā un katrā dalībnieku grupā tiks apbalvoti. Vairāk par pasākumu iespējams uzzināt šeit: http://rogaining.lv/onakts/.





Pasākumu organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, orientēšanās klubu “Ogre”, Ogres Sporta centru, "Maxima" un "Jāņa sētu". Pasākumu līdzfnansē Latvijas Sporta federāciju padome un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.