Iepriekšējā sezonā viņš devās laukumā 24 Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēlēs, kurās vidēji mačā guva 8,2 punktus, atdeva 2,3 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 2,0 atlēkušās bumbas. Latvijas Basketbola līgas izslēgšanas turnīrā viņam sešās cīņās bija caurmērā 5,0 punkti, 1,3 rezultatīvas piespēles un 1,7 bumbas zem groziem.
Zēbergs karjeras laikā pārstāvējis arī "Jelgavas" un "Latvijas Universitātes" komandas.
Ogres vienībā nākamajā sezonā spēlēs arī Kristaps Dārgais, Rinalds Sirsniņš, Uģis Pinete, Jānis Antrops, Niks Jansons, Jānis Pozņaks, Ojārs Bērziņš, Pauļus Poška un Breilons Reisons.
"Ogre" aizvadītajā sezonā izcīnīja bronzu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Arī Latvijas Basketbola līgā ogrēnieši sasniedza bronzas sēriju, kas gan Covid-19 dēļ tika pārtraukta.