Komanda Monta diezgan pārliecinoši apspēlēja Ogres Milžus ar rezultātu 116:68. Montas komandā rezultatīvākie bija Raimonds Pabrieža ar 22 punktiem, Daumants Pabrieža pievienoja 22 punktus un 12 rezultatīvas piespēles, kā arī Eduards Ķikuts izcēlās ar tripls-double 22 punkti, 10 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles. Milžiem rezultatīvākais bija Ilvars Boreiko ar 16 gūtajiem punktiem.
Ikšķiles un Suntažu duelī labāki izrādījās Suntažnieki un guva uzvaru ar rezultātu 79:71. Suntažu komandā rezultatīvākais bija Arvīds Dambenieks ar 20 punktiem, 17 punktus un 10 atlēkušās bumbas pievienoja Kristaps Salmiņš.
Ikšķilei labākais bija Kaspars Kurtišs ar 23 gūtajiem punktiem.
Lielvārde uzvarēja ISK Dīvas ar rezulātu 59:48. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Lauris Krūmiņš ar 21 gūto punktu un 10 atlēkušajām bumbām. Dīvām rezultatīvākais bija Madars Kokins ar 20 gūtajiem punktiem un 16 atlēkušajām bumbām.
Dienas noslēdzošajā spēlē tikās Ella Auto un Los OG3R komandas. Los OG3R komanda izrādījās pārāka ar rezultātu 71:67. Uzvarētājiem ar iespaidīgu double-double izcēlās Valdis Kravalis 12 punkti un 20 atlēkušās bumbas, 15 punktus pievienoja Valdis Razumovskis, kuram arī 8 atlēkušās bumbas un 7 rezultatīvas piespēles. Ella Auto komandā rezultatīvākais bija Armands Briedis ar 18 gūtajiem punktiem.
Tiekamies jau nākamajās spēlēs!