Dienas pirmajā spēlē savā starpā tikās Ella Auto un Lielvārde komandas. Labāki izrādījās Ella Auto komanda, kura šajā mačā guva uzvaru ar rezultātu 63:46. Uzvarētājiem ar 20 gūtajiem punktiem bija Armands Briedis, 16 punktus pievienoja Tomass Sparāns. Lielvārdes komandā labākais bija Aigars Delvers, kuram 12 gūti punkti.
ISK Dīvas un Ikšķile komandas duelī labāki izrādījās Ikšķilieši, kuri sīvā cīņā ar rezultātu 65:59 pieveica Dīvas. Uzvarētājiem labākais ar 24 gūtajiem punktiem bija Jānis Druva. Dīvu
komandā ar 23 punktiem izcēlās Uldis Blūms.
Dienas noslēdzošajā spēlē uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešami divi spēles pagarinājumi. 50 minūšu garā cīņā komanda Suntaži sagādāja Montai pirmo zaudējumu šajā
sezonā un uzvarēja ar rezultātu 97:95. Uzvarētājiem labākais bija Ralfs Blankveins, kuram 22 gūti punkti, 13 atlēkušās bumbas un 9 rezultatīvas piespēles, 22 punktus pievienoja Arvīds Dambenieks, kā arī 21 punktu pievienoja Kristaps Salmiņš un Edgars Barbejs. Komandā Monta rezultatīvākais bija Raimonds Pabrieža ar 37 gūtajiem punktiem un 10 atlēkušajām bumbām, kā arī ar double-double izcēlās Mikus Brencāns (21 punkts 10 atlēkušās bumbas) un Aivars Indrikovs (16 punkti 23 atlēkušās bumbas).
Tiekamies jau nākamajās spēlēs!!!