Ogres Milži ar rezultātu 77:69 uzvarēja ULRE komandu. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 15 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Pēteris Preiss, Uldis Švēde pievienoja 13 punktus, 10 atlēkušās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles. ULRE komandā rezultatīvākais spēlētājs bija Elvis Lapiņš ar 24 punktiem, 20 punktus pievienoja Artūrs Birnbaums.
Ella Auto ar rezultātu 69:63 uzvarēja ISK Dīvas. Ella Auto rezultatīvākais spēlētājs bija Rūdolfs Vītols ar 20 puntkiem, 14 punktus pievienoja Armands Briedis. ISK Dīvām labākais bija Madars Kokins ar 20 gūtajiem punktiem.
Lielvārde un BSA komandu duelī labāki izrādījās lielvārdieši un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 87:52. Uzvarētājiem labākais bija Lauris Krūmiņš ar 17 gūtajiem punktiem un 9 rezultatīvām piespēlēm, ar iespaidīgu double-double izcēlās Artūrs Pokšāns, kuram 16 punkti un 18 atlēkušās bumbas. BSA komandā labākais bija Jēkabs Stankēvičs ar 16 gūtajiem punktiem.
Dienas noslēdzošajā spēlē tikās Suntaži un Los OG3R komandas. Ļoti rezultatīvā spēle ar rezultātu 105:62 uzvaru izcīnīja Los OG3R komanda. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Rihards Strauts ar 28 gūtajiem punktiem, 17 punktus pievienoja Matīss Sīviņš, bet ar triple-double izcēlās Valdis Razumovskis, kuram 13 punkti, 11 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles. Suntažiem rezultatīvākais bija Arvīds Dambinieks ar 28 punktiem, 18 punktus pievienoja Kristaps Salmiņš.
Tiekamies jaunajā 2022.gadā!
Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators