Beigās gan Ikšķiles komanda izrādījās nedaudz veiksmīgāka un svinēja uzvaru pār ULRE komandu ar rezultātu 75:62. Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Kaspars Kurtišs ar 20 gūtajiem punktiem, 15 punktus pievienoja Lauris Purkalītis un tuvu ‘’triple-double’’ bija Gatis Veiders, kura kontā 15 gūti punkti, 13 atlēkušās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles. ULRE sastāvā rezultatīvākais bija Artūrs Birnbaums, kuram 22 gūti punkti un 9 atlēkušās bumbas, 13 punktus un 9 atlēkušās bumbas pievienoja Elvis Lapiņš.
Dienas otrā spēle starp komandām Ogres Milži un Lielvārde izvērtās nedaudz mazrezultatīvāka. Lielvārdes komanda izrādījās pārāka par Ogres Milžu komandu ar rezultātu 44:39. Uzvarētājiem rezultatīvākais spēlētājs bija Agris Pikšens ar 11 gūtajiem punktiem, kā arī Elvijs Ermanovskis pievienoja 8 punktus un 14 atlēkušās bumbas. Ogres Milžu sastāvā labākais bija Uldis Švēde ar 13 gūtajiem punktiem.
Nolēdzošajā spēlē starp komandām Monta un BSA bija jūtams komandas Monta pārākums. BSA komandai nepietika enerģijas, lai turētos līdzi pieredzējušajai Monta komandai. Spēles gala rezultāts 108:44. Monta komandas sastāvā rezultatīvākais bija Daumants Pabrieža, kurš ļoti tuvu bija, lai nokārtotu šajā spēlē sev ‘’triple-double’’ 18 gūti punkti, 9 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles, 17 punktus un 9 atlēkušās bumbas pievienoja Eduards Ķikuts, kā arī ar ‘’double-double’’izcēlās Nauris Maskalāns, kuram 13 gūti punkti un 17 atlēkušās un Mikus Brencāns 11 punkti un 13 atlēkušās bumbas. BSA komandas rezultatīvākais spēlētājs bija Artis Babris ar 13 gūtiem punktiem, 11 punktus pievienoja Ēriks Vilde.
Tiekamies jau nākamajās spēlēs!
Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators