Svētdien, 23. janvārī, Ogres 1.vidusskolas sporta hallē tikai aizvadītas trīs Ogres Novada Basketbola čempionāta regulārās sezonas spēles. Dienas pirmajā spēlē savā starpā spēkojās komanda "ULRE" un "ISK Dīvas" komanda.

Līdz spēles puslaikam abas komandas spēlēja līdzīgi, bet trešās ceturtdaļas vidū komanda ULRE "salūza" un "ISK Dīvas" veica izrāvienu. Spēles gala rezultāts 79:59. Uzvarētājiem rezultatīvākie bija Miks Batņa, kuram 21 gūtais punkts un 11 atlēkušās bumbas, 21 punktu un 12 atlēkušās bumbas pievienoja Madars Kokins. "ULRE" komandā rezultatīvākie bija Artūrs Birnbaums un Elvis Lapiņš, kuriem pa 15 gūtajiem punktiem.

Otrajā spēlē tikās "Ikšķile" un "LOS OG3R" komandas. Pēc līdzīga spēles sākuma, beigās pārāki ar rezultātu 103:70 izradījās "LOS OG3R" komanda. Uzvarētājiem rezultatīvākie bija Jānis Lasmanis ar 31 gūto punktu un 15 atlēkušajām bumbām, 22 punktus pievienoja Mārtiņš Bremze, kuram arī 13 atlēkušās bumbas. Ikšķilē labākais bija Romāns Vaivodišs ar 13 gūtajiem punktiem.

Dienas noslēdzošajā spēlē tikās komanda "Suntaži" un "Ogres Milži", kurā "Ogres Milži" tika pie savas otrās uzvaras turnīra tabulā un uzvarēja ar rezultātu 81:74."Milžiem" labākie bija Michal Hlebowicki, kuram 22 gūtie punkti, 15 atlēkušās bumbas un 7 rezultatīvas piespēles. 15 punktus pievienoja Uldis Švēde, kuram arī 9 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles. Suntažiem rezultatīvākais bija Arvīds Dambenieks ar 26 gūtajiem punktiem, 20 punktus pievienoja Kristaps Salmiņš.


Tiekamies jau nākamajās cīņās!

Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators

