Trešdiena, 28.01.2026 16:49
Kārlis, Spodris
Trešdiena, 28.01.2026 16:49
Kārlis, Spodris
Trešdiena, 28. janvāris, 2026 15:05

Aizvadīts 1. posms “Zilo kalnu apļu 2026” treniņslēpojumā

Ogres novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra"/OgreNet
Aizvadīts 1. posms “Zilo kalnu apļu 2026” treniņslēpojumā
Foto: Vitolds Gabrāns
Trešdiena, 28. janvāris, 2026 15:05

Aizvadīts 1. posms “Zilo kalnu apļu 2026” treniņslēpojumā

Ogres novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra"/OgreNet

Vakar, 27. janvārī, norisinājās “Zilo kalnu apļu 2026” treniņslēpojuma 1. posms.
Turpmāk, kamēr vien trasē būs slēpošanai atbilstoši apstākļi, “Zilo kalnu apļi 2026” notiks katru otrdienu pulksten 19.00. Sākums Ogres Zilo kalnu Starta laukumā. Pasākumu organizē biedrība “Nesēdi Mājās”, “OZK noma” un Ogres novada sporta centrs.

Slēpojums norisinās pa 2,3 km apgaismoto apli, fiksējot stundas laikā noslēpoto apļu skaitu (jaunākajiem dalībniekiem līdz 14 gadiem – pusstundas laikā).

Pieteikšanās notiek pirms treniņsacensībām klātienē otrdienu vakaros no pulksten 18.30 līdz 18.50.
Dalības maksa: bērniem, jauniešiem līdz 18 gadiem un V50, S40 grupā – 3 eiro, pieaugušajiem S, V grupās – 5 eiro.

“Zilo kalnu apļu” 1. posmā piedalījās vairāk nekā 20 slēpotāji. 

Slēpotāju ērtībai divās vietās darbojas slēpju noma:

  • OZK noma strādā Starta laukumā darbadienās no 15.00 līdz 22.00; brīvdienās no 10.00 līdz 22.00. 
  • “Nesēdi Mājās” noma atrodas Ogrē, Mālkalnes prospektā 26. Tā gan darba dienās, gan brīvdienās strādā no pulksten 10.00 līdz 18.00. 

Trase apgaismota katru dienu līdz pulksten 22.00.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?