Slēpojums norisinās pa 2,3 km apgaismoto apli, fiksējot stundas laikā noslēpoto apļu skaitu (jaunākajiem dalībniekiem līdz 14 gadiem – pusstundas laikā).
Pieteikšanās notiek pirms treniņsacensībām klātienē otrdienu vakaros no pulksten 18.30 līdz 18.50.
Dalības maksa: bērniem, jauniešiem līdz 18 gadiem un V50, S40 grupā – 3 eiro, pieaugušajiem S, V grupās – 5 eiro.
“Zilo kalnu apļu” 1. posmā piedalījās vairāk nekā 20 slēpotāji.
Slēpotāju ērtībai divās vietās darbojas slēpju noma:
- OZK noma strādā Starta laukumā darbadienās no 15.00 līdz 22.00; brīvdienās no 10.00 līdz 22.00.
- “Nesēdi Mājās” noma atrodas Ogrē, Mālkalnes prospektā 26. Tā gan darba dienās, gan brīvdienās strādā no pulksten 10.00 līdz 18.00.
Trase apgaismota katru dienu līdz pulksten 22.00.