Šis turnīrs arī bija īpašs ar to, ka turnīra ietvaros krāšņā ceremonijā tika sveikti Ogres zelta olimpieši fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners un fizioterapeits Oskars Urbanovičš.
RAGS 3x3 turnīra rezultāti:
Starp 2010.g.dz un jaunākiem:
1. vieta - komanda "My game" (Gustavs Vilcāns, Krišs Švēde, Valters Šimkus, Juris Šūtelis);
2. vieta - komanda "S Ogre 2010" (Jānis Papiņš,Henrijs Rullis, Horens Lūsis, Otto Strazdiņš);
3. vieta - komanda " Labākie" ( Stefans Mežals, Klāvs Baranovskis, Kristofers Žižņevskis, Artūrs Zilberts).
2008.-2009. g. dz.:
1. vieta - komanda "Latvian Ballers" (Krists Ozers, Rolands Rozītis, Ralfs Mūrnieks);
2. vieta - komanda "Aukstā zupa" (Miks Pfeifers, Krišijānis Mazburšs, Toms Plotnieks, Kristaps Pētersons);
3. vieta - komanda "Wolts" (Roberts Zeļenovs, Kārlis Rībens, Bruno Baumeistars, Toms Sīlis).
2006.-2007.g.dz.:
1. vieta - komanda "WNBA" (Niks Trumekalns, Matīss Skudrovs, Oskars Kalnozols, Valters Padoms);
2. vieta - komanda "3+1" (Danilis Fundorko, Emīls Petroviskis, Bruno Berķis);
3. vieta - komanda "Coach Einārs" (Markuss Vulis, Kristers Liepiņš, Ralfs Ziemelis).
2008. g. dz. un jaunākām (meiteņu grupa):
1. vieta - komanda "Ogres Meičas" (Dārta Veidere, Anete Sirmā, Nikola Vilcāne);
2. vieta - komanda "Ogres Čikses" (Megija Melnace, Patrīcija Pāliņa, Rūta Zvirgzdiņa);
3. vieta - komanda "Ogres Tryhardiv" (Madara Bitiņa, Patrīcija Bediņa, Mērija Zariņa).
Sieviešu grupa (2007.g. dz. un vecākas):
1. vieta - komanda "Auziņš" (Aleksandra Sprugaine, Patrīcija Smone, Anetę Dīriņa, Katrīna Lavrinoviča);
2. vieta - komanda "Ogres saldumiņš" (Marta Smeile, Anita Stepena, Estere Balule, Enija Ozoliņa)
3.vieta – komanda "Līdz Daugavpilij" (Marta Kaupmane, Beāte Brante, Laura Bērziņa)
16+ grupa (vīrieši):
1. vieta - komanda "BK Līvāni"(Raimonds Pabrieža, Daumants Pabrieža, Mikus Brencāns, Rihards Šulcs);
2. vieta - komanda "Svešinieki"(Rainers Blūms, Emīls Silavs, Renārs Indriksons, Uvis Strogonovs);
3. vieta - komanda "Bauerfeind" (Jānis Ābols, Mārtiņš Ivanovs, Mareks Doroškevics, Gints Zapereckis).
Rags 3x3 florbola vīriešu grupas rezultāti:
1.vieta – komanda "JMZ infrastruktur" (Matīss Polis, Ralfs Jonikāns, Niks Blumfelds, Harijs Berševics)
2.vieta – komanda "Ledus halle" (Guntars Reiss, Aksels Zeile, Tomass Zeile, Kristaps Jaunozoliņš)
3.vieta – komanda " Random" (Edgars Birkenfelds, Reinis Rutkis, Stefans Dimza)
Tiekamies jau 21.augustā Ogrē!
Informāciju sagatavoja Aleksejs Solovjovs, RAGS BB pārstāvis