Aizvadīts ceturtais RAGS 3x3 ielu basketbola turnīrs

Aizvadīts ceturtais RAGS 3x3 ielu basketbola turnīrs

Otrdien, 10. augustā, Ogrē, tika aizvadīts šovasar jau ceturtais RAGS 3x3 strītbola (ielu basketbola) turnīrs, pulcējot 56 komandas, kā arī otrais RAGS 3x3 florbola turnīrs pulcējot 13 komandas.

Šis turnīrs arī bija īpašs ar to, ka turnīra ietvaros krāšņā ceremonijā tika sveikti Ogres zelta olimpieši fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners un fizioterapeits Oskars Urbanovičš.


RAGS 3x3 turnīra rezultāti:
Starp 2010.g.dz un jaunākiem:
1. vieta - komanda "My game" (Gustavs Vilcāns, Krišs Švēde, Valters Šimkus, Juris Šūtelis);
2. vieta - komanda "S Ogre 2010" (Jānis Papiņš,Henrijs Rullis, Horens Lūsis, Otto Strazdiņš);
3. vieta - komanda " Labākie" ( Stefans Mežals, Klāvs Baranovskis, Kristofers Žižņevskis, Artūrs Zilberts).

2008.-2009. g. dz.:
1. vieta - komanda "Latvian Ballers" (Krists Ozers, Rolands Rozītis, Ralfs Mūrnieks);
2. vieta - komanda "Aukstā zupa" (Miks Pfeifers, Krišijānis Mazburšs, Toms Plotnieks, Kristaps Pētersons);
3. vieta - komanda "Wolts" (Roberts Zeļenovs, Kārlis Rībens, Bruno Baumeistars, Toms Sīlis).


2006.-2007.g.dz.:
1. vieta - komanda "WNBA" (Niks Trumekalns, Matīss Skudrovs, Oskars Kalnozols, Valters Padoms);
2. vieta - komanda "3+1" (Danilis Fundorko, Emīls Petroviskis, Bruno Berķis);
3. vieta - komanda "Coach Einārs" (Markuss Vulis, Kristers Liepiņš, Ralfs Ziemelis).

2008. g. dz. un jaunākām (meiteņu grupa):
1. vieta - komanda "Ogres Meičas" (Dārta Veidere, Anete Sirmā, Nikola Vilcāne);
2. vieta - komanda "Ogres Čikses" (Megija Melnace, Patrīcija Pāliņa, Rūta Zvirgzdiņa);
3. vieta - komanda "Ogres Tryhardiv" (Madara Bitiņa, Patrīcija Bediņa, Mērija Zariņa).

Sieviešu grupa (2007.g. dz. un vecākas):
1. vieta - komanda "Auziņš" (Aleksandra Sprugaine, Patrīcija Smone, Anetę Dīriņa, Katrīna Lavrinoviča);
2. vieta - komanda "Ogres saldumiņš" (Marta Smeile, Anita Stepena, Estere Balule, Enija Ozoliņa)
3.vieta – komanda "Līdz Daugavpilij" (Marta Kaupmane, Beāte Brante, Laura Bērziņa)

16+ grupa (vīrieši):
1. vieta - komanda "BK Līvāni"(Raimonds Pabrieža, Daumants Pabrieža, Mikus Brencāns, Rihards Šulcs);
2. vieta - komanda "Svešinieki"(Rainers Blūms, Emīls Silavs, Renārs Indriksons, Uvis Strogonovs);
3. vieta - komanda "Bauerfeind" (Jānis Ābols, Mārtiņš Ivanovs, Mareks Doroškevics, Gints Zapereckis).

Rags 3x3 florbola vīriešu grupas rezultāti:
1.vieta – komanda "JMZ infrastruktur" (Matīss Polis, Ralfs Jonikāns, Niks Blumfelds, Harijs Berševics)
2.vieta – komanda "Ledus halle" (Guntars Reiss, Aksels Zeile, Tomass Zeile, Kristaps Jaunozoliņš)
3.vieta – komanda " Random" (Edgars Birkenfelds, Reinis Rutkis, Stefans Dimza)

Tiekamies jau 21.augustā Ogrē!

Informāciju sagatavoja Aleksejs Solovjovs, RAGS BB pārstāvis 

