Trase atkarībā no iepriekšējiem gadiem tika aizvadīta pretējā virzienā, pašu finiša spurtu padarot nedaudz grūtāku. Pirms lielajiem skrējieniem, noteicām arī ātrākos 500m un 1km distances dalībniekus.
5km distancē ātrākie starp vīriešiem:
- Edgars Šumskis (SK Tērauds)
- Mārtiņš Babkins (SK Bulta/ Baltais)
- Jānis Gailis (My Sport)
5km sievietēm ātrākās
- Rebeka Draudiņa (Arkādija)
- Alise Petrova (SS Arkādija)
- Anastasija Domņina (SK Tērauds)
Ātrākie starp vīriešiem 10km distancē
- Jevgēnijs Turkins (SK Tērauds)
- Jegors Ivanovs
- Kristaps Kaimiņš (Weakest link)
Un Ogres novadā noteikti ir ātrākās dāmas (10km sievietēm):
- Gundega Heidingere (MRC/ Ogre)
- Agita Kaļva
- Līga Putniņa
Liels paldies mūsu lielākajiem draugiem un atbalstītājiem un palīgiem, lai šis piedzīvojums taptu un šo tradīciju spējam audzēt gadu no gada.
SELDING, Ogres novada pašvaldība, Fazer Latvija, Ogres apriņķa ziņas, SPORTLAT, Ogres 54. bataljona zemessargi, Ogres Namsaimnieks, M.Pūres beķereja, KWUD, Oveselība, Apkārt Zilajiem kalniem, Ogres novada Jauniešu dome un brīvprātīgajiem.
Ar visiem sacensību rezultātiem var iepazīties šeit:
Fotogalerija šeit:
Par spīti ierobežojumiem spējām pulcēt gandrīz tikpat daudz dalībnieku kā citus gadus - PALDIES JUMS! #irjāskrien
Tiekamies nākamgad!