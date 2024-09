Aizvadīts jau par tradīciju kļuvušais “Vingro vesels Ogrē!” pasākums

Pasākums sākās ar Pilates nodarbību kopā ar veselības sporta speciālisti Maritu Kalniņu no Rimi Olimpiskā centra, kurā galvenais akcents tika likts uz muguras un vēdera muskulatūras nostiprināšanu. Turpinājumā sekoja vecāka gada gājuma cilvēkiem īpaši pielāgotā, saudzīga veselībai un vienlaikus arī izaicinoša BodyArt Best Age nodarbība ar veselības sporta speciālisti Judīti Stāvus no Oveselība. Savukārt enerģiskā Dance Mix nodarbība, ko vadīja Ieva Auzere-Podniece no “Lemon Gym”, pulcēja tos, kas vēlējās izkustēties jautrā deju ritmā, atbrīvot prātu un uzlabot garastāvokli. TRX piekares sistēmas treniņš DCH studijas vadītāja un trenera Kaspara Ozoliņa vadībā sniedza dalībniekiem iespēju izaicināt savus spēkus un līdzsvaru, izmantojot tikai pašu ķermeņa svaru kā galveno slodzes elementu. Andrejs Filipovs no Siguldas sporta centra vadīja augstas intensitātes apļa treniņu, izmantojot dažādu sporta inventāru. Atslābināt ķermeni pēc iepriekšējās slodzes palīdzēja noslēdzošā muskuļu stiepšanās nodarbība Stretching kopā ar Kristīni Mūrnieci no "MyFitness".

Tik kupls apmeklētāju skaits apliecina, ka pasākums “Vingro vesels Ogrē!” ar gadiem ir izaudzis par iemīļoto tradīciju, kas turpina pulcēt dažāda vecuma veselīga un aktīva dzīvesveida piekritējus.

Informāciju sagatavoja Oveselība