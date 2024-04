Aizvadīts Latvijas karatē čempionāts 2022

Piedalījās 21 Latvijas karatē klubs, un vairāk, kā 250 sportisti.

Ogres bērnu klubs "KARATE SEN-E" labi sagatavojās savai 33.dzimšanas dienai. Karatē sportistiem no Ogres izdevās izcīnīt divas godalgotas vietas:

Daina Puiķe- 3. vieta un bronza medaļa kategorijā KUMITE, 14-15.g., plus 54 kg, bet Ralfs Prancāns ieguva 3.vietu kategorijā KUMITE, 16-17.g., plus 76 kg.

Ralfs:

"Trenējos jau 11 gadus. Ir bijuši gan grūti brīži, gan viegli. Kopā ar vecākiem esmu pievarējis sacensības nometnes un treniņus. Kā jau parasti katram cilvēkam ierasts kaut kur pāri ņēma slinkus, negriba, bet es tam visam gāju pāri. Šo visu 11 gadu laikā daudzi bija aizgājuši prom un daudzi bija atnākušu jauni sportisti. Ikgadējā Latvijas čempionātā šogad cīņas bija spraigas un intensīvas, un ieguvu 3. Vietu.".

Dainas mamma:

"Nupat 10.septembrī notikušajā Latvijas Karatē Čempionātā KUMITE kategorijā izcīnīja bronzas medaļu 14-15 g.v. meiteņu konkurencē. Daina karatē trenējas 5 gadus, no 9 g. vecuma. No mazotnes jau bija ļoti aktīva un enerģiska meitene, tāpēc izvēloties papildus fiziskās nodarbības, nonācām bērnu klubā KARATĒSEN-E. Dainai patīk treniņos apgūstamais un viņa nesūdzas, ka nepatīk vai ir par grūtu. Arī trenera Jevgenija Ivanova stingrība ir ietekmējusi attieksmi pret treniņiem. Pakāpeniski apgūstot karatē sporta veidu, neizpalika panākumi sacensībās. Daina regulāri piedalās karatē čempionātos Latvijā un arī ārvalstīs.Par sasniegumiem sportā un Ogres novada popularizēšanā 2020. un 2021.gadā Daina tika apbalvota kā Ogres novada Sporta laureāts.

Es noteikti iesaku bērniem nodarboties ar sportu, un karatē ir viens no tiem, kas bērniem attīsta ne tikai fizisko sagatavotību, bet arī māca cieņu pret sevi, skolotāju un apkārtējiem, nostiprina intelektuālās un garīgās pilnveides pamatus".

Karatē māca sasniegt mērķus gan fiziski, gan garīgi, pārvarēt grūtības ceļā uz to, tad izvirzīties uz nākamo mērķi, un tā tas turpinās visu cilvēka dzīvi. Šīs iemaņas cilvēkam var noderēt gan mācībās, gan sportā, gan biznesā.



Mēs vienmēr ar prieku uzņemam jaunus audzēkņus mūsu klubā. Katru gadu, klubs "KARATE SEN-E" komplektē jaunas grupas bērnu sporta karatē nodarbībām.



Bērni, gan zēni, gan meitenes, var pieteikties nodarbībām jau no 4.g.v. (arī ar pieredzi, arī pusaudži un pieaugušie).

Nodarbības notiek: Ogres novada sporta centra telpā, 2.stavā, karatē zālē ar TATAMI (Ogre, Skolas iela 21), Otrdiena, Trešdiena un Piektdiena (15.30. - 21.00., dažādas grupas).

Pieteikties uz nodarbībām pa tel. (+371) 2640 8970. Vairāk informācija www.bernukarate.lv

Informāciju sagatavoja Jevgenijs Ivanovs, Latvijas Karatē Federācijas Ogres bērnu klubs "KARATĒ SEN-E" treneris