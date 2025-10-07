Aizvadīts mazo skolu Rudens kross Tīnūžu sākumskolā Ogres novada sporta centrs

1. oktobrī Tīnūžu sākumskolā norisinājās Rudens kross mazo skolu grupā. Sacensībās piedalījās skolēni no Jumpravas, Lēdmanes, Birzgales, Ikšķiles Brīvās skolas, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles un, protams, Tīnūžu sākumskolas. Dienu piepildīja sportisks gars, draudzīga konkurence un prieks par sasniegumiem.

