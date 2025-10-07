Otrdiena, 07.10.2025 12:53
Aizvadīts mazo skolu Rudens kross Tīnūžu sākumskolā

Ogres novada sporta centrs
Foto: Ogres novada sporta centrs
Ogres novada sporta centrs

1. oktobrī Tīnūžu sākumskolā norisinājās Rudens kross mazo skolu grupā. Sacensībās piedalījās skolēni no Jumpravas, Lēdmanes, Birzgales, Ikšķiles Brīvās skolas, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles un, protams, Tīnūžu sākumskolas. Dienu piepildīja sportisks gars, draudzīga konkurence un prieks par sasniegumiem.

Rezultāti

Meitenes 2.–3. klase:
1. Vanesa Aleksandra Kalniņa (Jumpravas psk.)
2. Mia Čuviļova (Tīnūžu ssk.)
3. Megana Dudare (Taurupes psk. Mazozolu filiāle)

Zēni 2.–3. klase:
1. Rainers Špaks (Lēdmanes psk.)
2. Edvards Guslens (Ikšķiles Brīvā skola)
3. Rajens Zaharevskis (Jumpravas psk.)

Meitenes 4.–5. klase:
1. Jasmīne Apse (Ikšķiles Brīvā skola)
2. Zane Zeinvalde (Birzgales psk.)
3. Beatrise Garkuša (Birzgales psk.)

Zēni 4.–5. klase:
1. Markuss Budrevičs (Birzgales psk.)
2. Artjoms Klimkovičs (Lēdmanes psk.)
3. Simons Ločmelis (Birzgales psk.)

Meitenes 6.–7. klase:
1. Venija Cinglere (Lēdmanes psk.)
2. Alma Klīve (Ikšķiles Brīvā skola)
3. Elza Zieda (Birzgales psk.)

Zēni 6.–7. klase:
1. Patriks Bērziņš (Taurupes psk. Mazozolu filiāle)
2. Adrians Vilcāns (Jumpravas psk.)
3. Henrijs Blumbergs (Jumpravas psk.)

Meitenes 8.–9. klase:
1. Rebeka Apine (Birzgales psk.)
2. Elizabete Apine (Birzgales psk.)
3. Madara Ivanova (Jumpravas psk.)

Zēni 8.–9. klase:
1. Roberts Šubrovskis (Birzgales psk.)
2. Valters Krastiņš (Birzgales psk.)
3. Patriks Bašens (Jumpravas psk.)

