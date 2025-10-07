Aizvadīts mazo skolu Rudens kross Tīnūžu sākumskolā

Rezultāti
Meitenes 2.–3. klase:
1. Vanesa Aleksandra Kalniņa (Jumpravas psk.)
2. Mia Čuviļova (Tīnūžu ssk.)
3. Megana Dudare (Taurupes psk. Mazozolu filiāle)
Zēni 2.–3. klase:
1. Rainers Špaks (Lēdmanes psk.)
2. Edvards Guslens (Ikšķiles Brīvā skola)
3. Rajens Zaharevskis (Jumpravas psk.)
Meitenes 4.–5. klase:
1. Jasmīne Apse (Ikšķiles Brīvā skola)
2. Zane Zeinvalde (Birzgales psk.)
3. Beatrise Garkuša (Birzgales psk.)
Zēni 4.–5. klase:
1. Markuss Budrevičs (Birzgales psk.)
2. Artjoms Klimkovičs (Lēdmanes psk.)
3. Simons Ločmelis (Birzgales psk.)
Meitenes 6.–7. klase:
1. Venija Cinglere (Lēdmanes psk.)
2. Alma Klīve (Ikšķiles Brīvā skola)
3. Elza Zieda (Birzgales psk.)
Zēni 6.–7. klase:
1. Patriks Bērziņš (Taurupes psk. Mazozolu filiāle)
2. Adrians Vilcāns (Jumpravas psk.)
3. Henrijs Blumbergs (Jumpravas psk.)
Meitenes 8.–9. klase:
1. Rebeka Apine (Birzgales psk.)
2. Elizabete Apine (Birzgales psk.)
3. Madara Ivanova (Jumpravas psk.)
Zēni 8.–9. klase:
1. Roberts Šubrovskis (Birzgales psk.)
2. Valters Krastiņš (Birzgales psk.)
3. Patriks Bašens (Jumpravas psk.)