Latvijas sportisti parādīja meistarību, izcīnot vairākas godalgotas vietas, tajā skaitā piecas uzvaras, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.
Organizatori Ģirts un Sandra Eldmaņi šoreiz par Pasaules kausa posma norises vietu bija izvēlējušies ainavisko Rata kalna apkārtni Tomes pagastā. Trase bija interesanta, kalnaina un arī nedaudz sarežģīta. Uz sacensībām Latvijā bija atbraukuši vairāk nekā simts suņi un pāri par 80 dalībniekiem no sešām valstīm – visām Baltijas valstīm, kā arī no Čehijas, Krievijas un Ukrainas. Pasaules kausa posmā un “Latvian Open” bija 4 disciplīnas – kanikross (skrējējs ar suni), baikdžorings (MTB riteņbraucējs ar suni), 1 un 2 suņu skūteri un 4 – 8 suņu velokamanas. Pēc suņu šķirnēm bija ierastais dalījums divās klasēs – FCI Nordic (ziemeļu šķirņu suņi) un Open (jebkuras šķirnes un bezšķirnes suņi). Dalībnieki sestdien 4,7km garajā trasē aizvadīja pirmo braucienu, bet svētdien notika otrais brauciens, abu dienu rezultātus skaitot kopā.
Abas dienas ātrākais no visām grupām bija rīdzinieks Aleksis Merga, svinot uzvaru baikdžoringā vīriešiem un otrajā un trešajā vietā atstājot spēcīgos dalībniekos no Ukrainas un Krievijas. Sievietēm Open klasē cerības pārējām neatstāja pasaules čempione Hana Štipalova no Čehijas, kura tuvākās sekotājas no Krievijas apsteidza par pusotru minūti. Labākā no Latvijas bija 4.vietu ieguvusī rīdziniece Ginta Kleinberga. Tikmēr Nordic klasē baikdžoringā sievietēm trešo uzvaru šosezon svinēja pasaules kausa līdere no Carnikavas Elīna Klindžāne, aiz sevis dažu minūšu attālumā atstājot Eviju Ziediņu un Jūliju Osipovu.
Kankrosā vīriešiem, pēdējā brīdī no starta atsakoties ātrajam lietuvietim Bogdanam Karpovičam, abas dienas ātrākos laikus uzrādīja Ivars Šabanovs, tiekot pie pirmās uzvaras šosezon un aiz sevis atstājot Igoru Martinovu un Evertu Janušauski. Pirmās dienas vicelīderis Dagnis Boltrikovs beigās palika ceturtais. Sievietēm dominēja spēcīgās Krievijas izlases pārstāves, aizņemot visu godalgoto trijnieku, bet 4.vietu ieguva labākā mūsu pārstāve Dace Almane no “Zemu lidojošie suņi”. Kamanu kategorijā otrajā dienā viena suņa saslimšanas dēļ sacensības nevarēja turpināta pasaules čempione un līdere pēc pirmās dienas Indre Daujotiene no Lietuvas, godalgas sadalot Krievijas un Igaunijas pārstāvjiem.
Skūteru kategorijā spēcīga sastāva Open klasē trešās vietas ieguva abi “Dog Sport Carnikava” pārstāvji Artūrs Jakobsons un Arvis Grigāns, pasaules kausa līderiem Artūram to paveicot viena suņa kategorijā aiz pasaules čempiones Špitalovas un panākumus guvušās krievietes, bet Arvim aiz pasaules kausa līdera Andreja Banova no Krievijas un pasaules čempionāta medaļnieka Mihala Ženišeka no Čehijas. Pirmās vietas mazāk spēcīgā konkurencē Nordic klasē nopelnīja Kaspars Krievs un Raitis Alekss.
Bez saviem startiem kanikrosā neizpalika arī paši jaunākie “Latvian Open” sacensību dalībnieki – bērni, kuri bija sadalīti trijās grupās – no 5 līdz 13 gadu vecumam.
Organizators Ģirts Eldmanis: “Esam priecīgi par veiksmīgi aizvadītām sacensībām. Vēlētos pateikties. Vēlētos pateikties visiem: atbalstītājiem par sarūpētajām balvām; sportistiem, kuri mēroja ceļu no tuvākām un pavisam tālām vietām, par sportisko garu un pozitīvajām emocijām. Uz tikšanos nākamajās sacensībās!”