2026. gada NHL drafta 1. kārtā latviešu aizsargu Albertu Šmitu ar piekto numuru izvēlējās komanda Ņujorkas “Rangers”.
Ar pirmo numuru draftā tika izvēlēts kanādietis Gevins Makens, kurš dosies uz Toronto “Maple Leafs”, savukārt aiz viņa palika zviedrs Īvars Stēnberjs, kurš nonāks Sanhosē “Sharks” komandā. Trešo numuru šī gada draftā ieguva kanādietis Kalebs Malhotra, kuram būs iespēja spēlēt vienā komandā ar Teodoru Bļugeru Vankūveras “Canucks” komandas rindās. Ceturto numuru ieguva arī kanādietis Deksons Rudolfs, kurš sezonu varēs iesākt Bufalo "Sabres" sastāvā.
Alberts Šmits aizvadītajā sezonā ir pierādījis ne tikai sevi Somijas spēcīgākajā līgā un Vācijas čempionātā, bet arī uz pasaules skatuves kā Milānas olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātā Cīrihē. Sezonas sākumā jaunais aizsargs kļūva par Somijas spēcīgākās līgas kluba Mikeli "Jukurit" pirmās maiņas spēlētāju, bet sezonu pabeidza Minhenes klubā, gūstot pieredzi Vācijas čempionāta izslēgšanas spēles.
Pirms Alberta Šmita, Latvijas pārstāvja visaugstākais NHL drafta rekords piederēja uzbrucējam Zemgum Girgensonam, kuru 2012. gadā ar 14. numuru izvēlējās Bufalo “Sabres”.