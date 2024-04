Andris Molotanovs: "Mūsu pirmais mērķis ir fināls"

Kā jau ierasts, starpsezonu laikā nevienai komandai neizdodas izvairīties no zināmām izmaiņām sastāvā, treneris Molotanovs apstiprināja, ka šajā jomā jaunumi ir arī pašreizējās Latvijas čempionāta bronzas medaļnieces «HK Ogre/HYDROX» nometnē. Runājot par zaudējumiem, treneris pieminēja Vjačeslavu Rutku, kurš darba gaitās devies uz Vāciju, kā arī Artūru Lazdiņu, kurš vairs nespēlēs ģimenes apstākļu dēļ.

Nav īstas skaidrības par leģionāru Matsu Renfordu (Vācija), kurš Ogres komandā spēlēs tikai tādā gadījumā, ja turpinās studijas Latvijā. Virslīgas komandā vairs nespēlēs Jānis Bauze, kurš gan palīdzēs 1. līgas komandai «ONSC/HK Ogre». Veterāns Andris Pozņaks gan vēl solījis vismaz dažās spēlēs palīdzēt Ogres spēcīgākajai handbola komandai.



Tajā pašā laikā ir arī ieguvumi. Jaunajā sezonā «HK Ogre/HYDROX» sastāvā redzēsim jaudīgo līnijas spēlētāju Intaru Jomantu, kurš savulaik trenējies Tērvetes jauniešu komandā, uzspēlējis arī čempiones «Tenax Dobele» rindās un komandā «ASK/LSPA». No Murjāņu Sporta ģimnāzijas Ogres komandai pievienojies ogrēnietis Adrians Averjanovs. Nopietns papildinājums nācis Elvija Borodavska personā. Borodavskis ir bijušais Latvijas izlases handbolists, kurš ilgus gadus spēlējis ārzemēs – Norvēģijā un Vācijā, bet tagad atgriezies dzimtenē, tomēr grib vēl kādu sezonu uzspēlēt. No jaunajiem spēlētājiem uz vietu galvenajā komandā pretendē līnijas spēlētājs Gustavs Batņa un Rihards Bisters. Protams, ja vēl kāds 1. līgas komandas handbolists sezonas laikā ļoti progresēs, arī viņam būs iespēja pamēģināt savus spēkus «HK Ogre/HYDROX» sastāvā.



Lai arī pagājušajā sezonā «HK Ogre/HYDROX» Latvijas čempionātā izcīnīja trešo vietu un saņēma bronzas medaļas, īsta gandarījuma mūsu handbolistiem par to nav, jo mērķis bija lielāks. Treneris A. Molotanovs kā vienu no iemesliem savas komandas neiekļūšanai Latvijas čempionāta finālā min to, ka starp Baltijas Handbola līgas turnīru un Virslīgas izslēgšanas maču sākumu ogrēniešiem bija samērā gara pauze bez spēļu prakses. «Mums bija gandrīz divus mēnešus ilga pauze bez spēlēm. Tajā laikā arī pārbaudes spēles sarunāt bija praktiski neiespējami, jo citām komandām tādas pauzes nebija. Šosezon būs citādi, jo praktiski vienlaicīgi sāksies gan Latvijas čempionāts, kura regulārajā turnīrā aizvadīsim divus apļus, gan arī Baltijas Handbola līgas turnīrs. Abi turnīri norisināsies atsevišķi, tāpēc Ogres komandas spēles Baltijā pret «Tenax Dobele» un «ASK Zemessardze/LSPA» neies Latvijas čempionāta ieskaitē,» skaidroja Andris Molotanovs.



Runājot par šīs sezonas mērķiem, Molotanovs uzsvēra, ka noteikti tiks ņemtas vērā pērnā gada kļūdas, kuras vairs nedrīkst pieļaut. «Latvijas čempionātā mūsu pirmais mērķis ir iekļūšana finālā, bet pēc tam jau skatīsimies, kāda būs situācija komandā un ko vēl vairāk varēsim izdarīt. Ja būsim labā kondīcijā, protams, ka varēsim domāt arī par augstākiem sasniegumiem. Baltijas turnīrā mums gribētos nostabilizēties un pirmo reizi kvalificēties izslēgšanas spēlēm,» atklāja galvenais treneris.



Runājot par komandas sastāvu, Andris Molotanovs kā priekšrocību minēja to, ka kopumā «HK Ogre/HYDROX» handbolisti kļuvuši pieredzējušāki. Vai komanda kļuvusi jaudīgāka, ja salīdzina ar iepriekšējo sezonu, šobrīd grūti vēl pateikt. Pagājušajā gadā esot šķitis, ka Ogres handbolisti ir tik jaudīgi, kā vēl nekad, bet, ja īstajā brīdī visas zvaigznes nesastājas savās vietās, tā lielā jauda var arī nepalīdzēt. Tad arī gadās, ka mazāk jaudīga komanda, kas ir ar lielāku cīņassparu, sasniedz labāku rezultātu, nekā tā vienība, kas ir spēcīgāka uz papīra. «Mēs augam un stabilizējamies. Arī treniņprocess mums kļūst arvien kvalitatīvāks. To zina citu komandu spēlētāji, kuri brauc uz Ogri, lai patrenētos kopā ar mums. Starp viņiem ir arī tādi, kas nākotnē varētu pievienoties mums. Par handbola klubu «HK Ogre» ir interese, domāju, ka mums tikai jāturpina strādāt, tad arī būs cerētais rezultāts,» sarunas noslēgumā pauda Andris Molotanovs.



Komandas «HK Ogre/HYDROX» sastāvs: Edijs Putniņš, Rihards Leja, Renāts Hovratovičs, Rihards Bisters, Aivars Čikuts, Toms Lielais, Aleksejs Haisa, Andrians Averjanovs, Andris Pozņaks, Elvijs Borodovskis, Matss Renfords, Aleksandrs Pacikaliks, Intars Jomants, Gustavs Batņa, Lauris Ozoliņš un Elvijs Kušners. Treneri – Andris Molotanovs, Natālija Kudrjavceva un Andris Sosnars.

Ritvars Raits, Ogres Vēstis Visiem