Otrdiena, 24. marts, 2026 10:13

Anetei Šteinbergai kapteines pienākumi un pirmās divas uzvaras Meksikā

Anetei Šteinbergai kapteines pienākumi un pirmās divas uzvaras Meksikā
Ikšķiliete Anete Šteinberga un “Adelitas de Chihuahua” basketbolistes nedēļas nogalē izcīnīja pirmās divas uzvaras Meksikas čempionātā (LNBPF), savā laukumā divas reizes apspēlējot “Santas Potosi”.

Sestdien, 21. martā, “Adelitas” izcīnīja pirmo uzvaru sezonā, pārspējot Potosi komandu ar 90:63. Svētdien panākums bija vēl pārliecinošāks – 91:59. Zaja Grīna uzvarētāju labā guva 35 punktus un izdarīja septiņas rezultatīvas piespēles.

Anete Šteinberga pirmajā spēlē guva 15 punktus (2p 7/9, 3p 1/2). Latviete izcīnīja trīs atlēkušās bumbas un izdarīja četras rezultatīvas piespēles. Otrajā spēlē 16:42 minūtēs 10 punkti (2p 4/6, 3p 0/1, 1p 2/2).

Šteinbergas komandas biedre ir Maja Loida (Mia Loyd). Amerikāniete, kura dzīvo Austrālijā, 2025. gadā TTT rindās uzvarēja Latvijas čempionātā un kļuva par finālu vērtīgāko spēlētāju. Zaja Grīna sezonas pirmajā pusē pārstāvēja Viļņas “Kibirkštis”.

