Ogres novada vieglatlēti katru gadu izceļas ar vērā ņemamiem panākumiem. To nodrošina gan talantīgu sportistu pieplūdums dažādās disciplīnās, gan viņu treneru profesionalitāte un ieguldītais darbs jauno vieglatlētu izaugsmē. Lielu lomu šajā procesā spēlē arī Ogres labi attīstītā sporta infrastruktūra, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvus treniņu apstākļus gan ziemā, gan vasarā.
Izaugsmei veltītais darbs dod augļus
Evelīna Ķēniņa pagājušajā gadā veiksmīgi startēja daudzās vieglatlētikas sacensībās U16 vecuma grupā. Sportiste atzīst, ka aizvadītā sezona bijusi vislabākā viņas līdzšinējā karjerā – gan pēc sasniegumiem, gan sajūtām. «Izdevās izpildīt visu iecerēto un sasniegt izvirzītos mērķus,» teic Evelīna Ķēniņa. «Bija patīkami saņemt apsveikumus par uzstādīto Latvijas rekordu un apzināties, ka viss smagais darbs, kas ieguldīts daudzo treniņu laikā, ir atmaksājies.»
Par šī gada plāniem Evelīna pagaidām vēl runā piesardzīgi, jo šobrīd ārstē traumu, tādēļ par savu primāro uzdevumu uzskata izveseļošanos un sportiskās formas atgūšanu, lai vasaras sezonā varētu piedalīties Latvijas, Baltijas un, ja izdosies, arī Eiropas čempionātā – nu jau U18 vecuma grupā.
Sportistes treneris Zigurds Kincis, vērtējot viņas startus aizvadītajā gadā, netaupa uzslavas: «Kopumā bija izcils gads, jo tika sasniegts viss, kas šajā vecuma grupā bija iespējams. Pamatdisciplīnā – 400 metru skrējienā – Evelīna uzvarēja Latvijas gan ziemas, gan vasaras čempionātā U16 grupā. Šiem panākumiem sekoja arī uzvara Baltijas U16 čempionātā, kur tika sasniegts arī Latvijas U16 rekords 100+200+300+400 metru stafetē. Lai gan šo disciplīnu ikdienā stadionos redzam reti, tā ir oficiāli atzīta, tāpēc sasniegtais rezultāts un rekords ir ieskaitīts.»
Zigurds Kincis atzīst, ka jūtas pilnīgi apmierināts ar audzēknes sasniegto pagājušajā gadā. Treneris arī piebilst, ka Evelīna Ķēniņa bija labākā starp visiem viņa audzēkņiem un pelnīti saņēma Ogres novada Sporta centra «Gada balvu 2025» kā Gada sportiste. Runājot par šo gadu, Zigurds Kincis uzsver, ka Evelīnai tas būs nozīmīgs, bet reizē pārbaudījumiem un izaicinājumiem pilns, ņemot vērā, ka viņa uzsāk savas gaitas U18 vecuma grupā.
Mērķis – Eiropas čempionāts
Alise Zilberte pagājušajā gadā Baltijas U18 komandu čempionātā Latvijas izlases sastāvā uzstādīja jaunu valsts rekordu 4x100 metru stafetē. Viņa atzīst, ka bija patīkami piedalīties gada labāko vieglatlētu sumināšanas pasākumā un saņemt balvu arī par savu veikumu. «Pirmo reizi pēc vairākām sezonām, kuru laikā vasaras periodu aptumšoja traumas un slimības, aizvadītais gads man bija patiešām veiksmīgs,» priecājas Alise Zilberte. «Iespēja pilnvērtīgi trenēties arī vasarā un beidzot tikt Latvijas izlasē bija patiesi aizraujoša. Lai gan pilnīgi visus nospraustos mērķus neizdevās sasniegt, daudz kas tomēr ir paveikts, un tas dod spēku un pārliecību jaunajai sezonai. Vēlos pēc iespējas labāk noskriet 100 metru sprintu un vasarā arī izpildīt Eiropas U18 čempionāta normatīvu. Galvenais, lai visu laiku būtu laba veselība.»
Sportistes treneris Edgars Siliņš aizvadītajā gadā sasniegto vērtē pozitīvi. Viņš uzsver, ka Alise veselības dēļ treniņos nevarēja vienmēr strādāt ar pilnu atdevi, tādēļ, ņemot vērā esošo situāciju, viņa savus uzdevumus ir paveikusi ļoti kvalitatīvi. Edgars Siliņš uzteic savu audzēkni arī par apzinīgumu, kas palīdz viņai veiksmīgi trenēties un attīstīt savas spējas. Runājot par šī gada uzdevumiem, treneris norāda, ka jau patlaban tiek veidots sacensību plāns un notiek pārdomāta gatavošanās Latvijas čempionātam. Savukārt galvenais mērķis ir un paliek Eiropas U18 čempionāts. Lai to sasniegtu, jāuzrāda konkrēti rezultāti – jāizpilda normatīvs, un lielākās pūles būs veltītas tieši šo uzdevumu realizēšanai.
Rekordi krīt arī daudzcīņās
Sandija Reitmane aizvadītā gada maijā ar jaunu Latvijas rekordu izcīnīja Baltijas čempiones titulu septiņcīņā U16 grupā. Savukārt vēlāk, jau Latvijas čempionāta ietvaros, sportiste savu uzstādīto rekordu pārspēja vēlreiz. Viņa pati sezonu vērtē kā veiksmīgu un ir priecīga par savu rekordu un panākumiem kopumā. «Lielākoties izdevās izpildīt izvirzītos mērķus, lai gan šo to gribējās izdarīt labāk,» atzīst Sandija Reitmane. «Bija liels prieks saņemt apbalvojumu par uzstādīto Latvijas rekordu. Es ļoti mīlu piedalīties sacensībās, izbaudu iespēju startēt visu dienu dažādās disciplīnās. Tur slēpjas daudzcīņas burvība. Apzinos, ka ir nepilnības, kuras var un vajag uzlabot, bet tas mani nebaida. Mans treneris ir ļoti lepns par mani un kopumā apmierināts ar uzrādītajiem rezultātiem. Viņš man daudz palīdz pilnveidoties, bet emocionālo enerģiju dod arī vecāku un draugu atbalsts.»
Jaunās vieglatlētes treneris Artūrs Priževoits aizvadīto sezonu vērtē kā ļoti labu. «Papildus sasniegumiem un rekordiem daudzcīņās Sandija izcīnīja arī divus Baltijas U16 vicečempiones titulus individuālajās disciplīnās – augstlēkšanā un 100 metru barjerskriešanā,» stāsta treneris. «Tāpat viņas rēķinā ir arī Latvijas U16 vicečempiones tituli 100 metru barjerskriešanā un augstlēkšanā. Savukārt pavisam nesen, 18. janvārī, tika aizvadīts Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās, kurā Sandija uzstādīja jaunu personisko un arī Latvijas rekordu U18 grupā pieccīņā – 4038 punkti. Tas bija viens no svarīgākajiem ziemas sezonas startiem.»
Runājot par tālākajiem plāniem, Artūrs Priževoits min Latvijas ziemas sezonas čempionātu individuālajās disciplīnās, kā arī marta sākumā gaidāmo Baltijas komandu čempionātu daudzcīņās, kur Sandija startēs Latvijas U18 izlases sastāvā. Savukārt gada galvenais mērķis ir kvalificēšanās U18 Eiropas čempionātam, kas vasarā norisināsies Itālijas pilsētā Rieti.
Novēlēsim visām sportistēm un arī citiem Ogres novada vieglatlētiem veiksmīgu, ražīgu un medaļu spožuma pilnu sezonu!