Apbalvoti "Madlienas Veselības apļu" laureāti

"Šo 19 nedēļu garumā mēs atklājām, cik daudz spēka dod kustība, sportošana un iknedēļas 30 minūšu izkustēšanās. Veselība sākas ar apzinātu izvēli – iziet no mājas, piecelties no dīvānā, pārvarēt sevi. Tā ir arī sevis disciplinēšana – spēja turpināt pat tad, kad nav viegli. Kopā mēs pierādījām, ka mazi, regulāri soļi rada lielas pārmaiņas. Tas ir arī stāsts par sevis disciplinēšanu un kopības spēku. Paldies ikvienam par sirsnību un kopā būšanu. Lai šis iedvesmas spēks arī turpmāk dzen Jūs uz priekšu!" saka G. Brīvule.
1982.–2009. gadā dzimušo vīriešu grupā 1. vietu izcīnīja Deniss Deņisenko, kurš par visvairāk noskrietajiem apļiem saņēma arī kafejnīcas “Bitīte” un “PaPerParty” dāvanu kartes, “Medotava” un “ZumZumSan” veselīgo gardumu izlasi, savukārt 2. vietā ierindojās Raitis Ungurs. Tādā pašā laikposmā dzimušo sieviešu grupā 1. vietu ieguva Aiva Jaunzare, 2. vietu - Kristīne Jākobsone, bet 3. vietu - Agnese Jaunzare.
1965.–1981. gadā dzimušo vīriešu grupā 1. vietā Normunds Beikmans. Tādā pašā laikposmā dzimušo sieviešu grupā 1. vietu izcīnīja Laura Birziņa, 2. vietu - Valentīna Malnača, bet 3. vietu - Kristīne Kristjansone. Savukārt 1964. gadā dzimušu un vecāku sieviešu grupā 1. vietu ieguva Anita Līcīte, vēsta organizatoru pārstāve.
2010.–2017. gadā dzimušo meiteņu grupā 1. vietu ieguva Laura Lamberte, 2. vietu - Madara Stauža, 3. vietu - Kristiāna Trečaka, savukārt zēnu grupā 1. vietā ir Kārlis Sproģis, 2. vietā - Renārs Jaunzars, 3. vietā - Eduards Ungurs.
2018. gadā dzimušu un jaunāku meiteņu grupā 1. vietu izcīnīja Rebeka Anna Teleža, 2. vietu - Gerda Jaunzare, 3. vietu - Estere Liepa, bet zēnu grupā 1. vietā Mārtiņš Stauža, 2. vietā - Klāvs Jākobsons, 3. vietā - Kristians Ungurs.