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Svētdiena, 7. jūnijs, 2026 15:01

Apsīte Ogrē atkārto divām trīssoļlēcējām piederošo Latvijas U20 rekordu; Pastors ātrākais 100 metru gludajā skrējienā

Osports.lv
Apsīte Ogrē atkārto divām trīssoļlēcējām piederošo Latvijas U20 rekordu; Pastors ātrākais 100 metru gludajā skrējienā
Foto: osports.lv
Svētdiena, 7. jūnijs, 2026 15:01

Apsīte Ogrē atkārto divām trīssoļlēcējām piederošo Latvijas U20 rekordu; Pastors ātrākais 100 metru gludajā skrējienā

Osports.lv

Sestdien notikušajā Latvijas Vieglatlētikas savienības “Sportland” kausa sezonas 3. posmā Ogrē tika atkārtots Latvijas rekords trīssoļlēkšanā dāmām U20 vecuma grupā. Sacensību augstvērtīgāko rezultātu ar lēcienu 13,62 metru attālumā uzrādīja ventspilniece Brenda Džiliana Apsīte.

Ogrē visaugstvērtīgākais rezultāts, sasniedzot 1079 WA tabulu punktus, tika sasniegts Brendas Džilianas Apsītes izpildījumā. Viņā trīssoļlēkšanas sektorā savā labākajā mēģinājumā ar 1,7 metru pavēju aizlēca 13,62 metru attālumā. Tas ir atkārtots Latvijas rekords sievietēm U20 vecuma grupā. Līdz ar to tālāko lēcienu šajā vecumā Latvijā dala nu jau trīs sportistes. 2021. gadā tikpat tāls lēciens Tallinā padevās citai ventspilniecei Darjai Sopovai, bet pagājušajā gadā Tamperē šādu rezultātu uzrādīja arī Adriana Krūzmane.

Vēl no sacensībām Ogrē jāatzīmē skrējējas Ievas Malnačas rezultāti. Viņa divās disciplīnās tika līdz tūkstots WA punktu slieksnim. 200 metru skrējienā viņa uzrādīja rezultātu 24,02 sekundes, kas ar 1034 punktiem bija otrais augstvērtīgākais sacensību rezultāts. Savukārt 100 metru distanci “Arkādijas” audzēkne pieveica 11,86 sekundēs.

Spraiga cīņa norisinājās 100 metru gludajā skrējienā, kurā ar vienas sekundes simtdaļas pārsvaru Artūrs Pastors apsteidza Robertu Kapšu. Ogrēnietis uzrādīja rezultātu 10,55 sekundes, kas bija labākais vīru rezultāts šajās sacensībās. Savukārt jelgavnieks taisnes skrējienu veica 10,56 sekundēs.

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