Sestdiena, 11.10.2025 19:48
Monta, Silva, Tince
Sestdiena, 11.10.2025 19:48
Monta, Silva, Tince
Sestdiena, 11. oktobris, 2025 12:53

Apsītim 30 punktu, “Ogre” Keilā izcīna pirmo uzvaru Latvijas-Igaunijas basketbola līgā

OgreNet
Apsītim 30 punktu, “Ogre” Keilā izcīna pirmo uzvaru Latvijas-Igaunijas basketbola līgā
Foto: osports.lv
Sestdiena, 11. oktobris, 2025 12:53

Apsītim 30 punktu, “Ogre” Keilā izcīna pirmo uzvaru Latvijas-Igaunijas basketbola līgā

OgreNet

Latvijas-Igaunijas basketbola līgas piektdienas vakara noslēdzošajā mačā Keilā, Igaunijā, BK “Ogre” astoņu vīru sastāvā droši uzveica “Keila Coolbet” – 97:71. 30 punktu Kārļa Apsīša kontā, informē vietnē osports.lv.

Ogrēnieši sezonas trešo spēli sāka ļoti rezultatīvi, jau pirmajā ceturksnī mājinieku grozā saberot 31 punktu. Līdz puslaika pārtraukumam “Ogres” pārsvars sasniedza 13 punktus.

Otrajā puslaikā Ulda Švēdes padotie turpināja demonstrēt rezultatīvu sniegumu, starpībai pārsniedzot 20 punktu atzīmi, un noslēgumā svinot pirmo uzvaru – 97:71.

Ar 30 punktiem “Ogres” rindās rezultatīvākais bija Kārlis Apsītis. Saldus basketbola audzēknim nedaudz pietrūka līdz karjeras rezultatīvākajai spēlei Latvijas-Igaunijas līgā – 2022. gadā Apsītis sameta 34 punktus pret ”Viimsi”.

Ar 18 punktiem un astoņām piespēlēm Apsītim piebalsoja amerikāņu aizsargs Keišons Deividsons. Vēl divciparu atzīmi punktos sasniedza Kristaps Dārgais (13+9), Gustavs Kampuss (12) un Džastins Ndžoks-Todžare (12+8+5). Keilas komandā 17 punkti un sešas piespēles Kederiusam Džonsonam, bet 16+9 Aizejam Tompsonam.

Ogrēnieši sezonas trešajā mačā tika pie pirmās uzvaras. Ulda Švēdes vadītajai komandai nākamais mačs gaidāms 18. oktobrī, kad savā laukumā jāuzņem “Transcom Parnu”, vēsta vietnē osports.lv.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?