Ogrēnieši sezonas trešo spēli sāka ļoti rezultatīvi, jau pirmajā ceturksnī mājinieku grozā saberot 31 punktu. Līdz puslaika pārtraukumam “Ogres” pārsvars sasniedza 13 punktus.
Otrajā puslaikā Ulda Švēdes padotie turpināja demonstrēt rezultatīvu sniegumu, starpībai pārsniedzot 20 punktu atzīmi, un noslēgumā svinot pirmo uzvaru – 97:71.
Ar 30 punktiem “Ogres” rindās rezultatīvākais bija Kārlis Apsītis. Saldus basketbola audzēknim nedaudz pietrūka līdz karjeras rezultatīvākajai spēlei Latvijas-Igaunijas līgā – 2022. gadā Apsītis sameta 34 punktus pret ”Viimsi”.
Ar 18 punktiem un astoņām piespēlēm Apsītim piebalsoja amerikāņu aizsargs Keišons Deividsons. Vēl divciparu atzīmi punktos sasniedza Kristaps Dārgais (13+9), Gustavs Kampuss (12) un Džastins Ndžoks-Todžare (12+8+5). Keilas komandā 17 punkti un sešas piespēles Kederiusam Džonsonam, bet 16+9 Aizejam Tompsonam.
Ogrēnieši sezonas trešajā mačā tika pie pirmās uzvaras. Ulda Švēdes vadītajai komandai nākamais mačs gaidāms 18. oktobrī, kad savā laukumā jāuzņem “Transcom Parnu”, vēsta vietnē osports.lv.