Ar 1.jūliju atklāta Veselības apļu 2021 sezona

Tradicionās Veselības apļu sezonas skrējieni šogad norisināsies Ogres novada sporta centra stadionā un Madlienas vidusskolas stadionā.

Sacensību programma ir 30 minūšu skrējiens, kura laikā jāveic pēc iespējas vairāk pilnu apļu stadionā. (Katrs dalībnieks skrien savu spēju līmenī, skrējienu var beigt arī ātrāk). Sacensību mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un skriešanu kā vienu no vieglatlētikas pamatdisciplīnām.

Madlienas vidusskolas stadions skrējiena laiks piektdienās plkst. 19.00-19.30
Ogres novada sporta centra stadionā skrējienu laiks ceturtdienās plkst. 18.30 – 19.30

Sacensībās var piedalīties visi skriet gribētāji, kuri tiek sadalīti trīs vecuma grupās. Pieteikties var 20 minūtes pirms sacensību sākuma.

Labākie skrējēji katrā vecuma grupā sacensību kopvērtējumā tiks apbalvoti ar balvām. Sacensību rezultāti un kopvērtējums būs apskatāmi www.ogressportacentrs.lv lapā. Sezonas kopvērtējuma apbalvošana norisināsies 24.septembrī plkst.20:00 Sporta centra telpās. Lai pretendētu uz kopvērtējuma balvu, jāpiedalās vismaz 11– 14 skrējienos.

