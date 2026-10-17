Ar iesistajiem goliem nepietika un “Ogre United” piedzīvo zaudējumu

“Grobiņa” vadību ieguva 18. minūtē, kad pēc stūra sitiena precīzs ar galvu bija komandas kapteinis Dāvids Družiņins – 1:0. Aizsargam pirmais vārtu guvums kopš 7. marta jeb pirmās kārtas.
Laukuma saimnieki pārsvaru dubultoja 61. minūtē, kad beļģis Milans Korrēns bumbu nogādāja pie Dodo, un pieredzējušais brazīlietis no 16 metriem iesita apakšējā stūrī (2:0).
“Ogre United” situācija cerīgāka kļuva 20 minūtes līdz beigām, kad Rendija Šibasa sitienu ar roku bloķēja Oladotuns Olatunde-Metjū. Pendeli droši izmantoja Kristers Čudars – 1:2.
Taču jau nākamajā uzbrukumā “Grobiņa” atjaunoja divu vārtu pārsvaru. Korrēns centrēja no labās malas, un gaisa divcīņu pie tālā staba uzvarēja japānis Hirotaka Jamada – 3:1.
27 gadus vecais Korrēns, kurš iepriekšējās divās spēlēs iesita divus vārtus, rezultatīvi piespēlēja visos trīs “Grobiņas” vārtos. Beļģu pussargs Latvijā aizvada pirmo sezonu.
Markusa Kalniņa sitiens ogrēniešiem deva cerību par punktiem (2:3), bet tā nepiepildījās. Trīs spēles līdz sezonas beigām “Ogre United” atrodas pēdējā vietā ar sešu punktu deficītu.
Ogrei vēl jāspēlē pret “Audu”, “Riga” un “Jelgavu”. Devītajā vietā esošajai “Tukums 2000” vēl jāspēlē pret RFS, “Liepāju”, “Daugavpili” un “Audu”. Pat tad, ja Tukums paliks tukšā, “Ogre United” atlikušajās trīs spēlēs vajag vismaz septiņus punktus.
Grobiņa – Ogre United 3:2 (1:0)
Vārti: Družiņins 18′, Dodo 61′, Jamada 71′ – Čudars 70′ (11m), Kalniņš 86′
Brīdinājumi: Družiņins – Kudeļkins, Šibass
Grobiņa: Ozols, Družiņins, Korrēns, Olatunde-Metjū (Puzirevskis 87′), Raščevskis (Rupeiks 56′), Sidorovs, Jovanovičs, Jamada (Kļuškins 82′), Baravīks, Dodo, Martins
Ogre United: Parfjonovs, Šibass, Pūlis (Marčuks 64′), Mato (Ivulāns 4′, Pačepko 64′), Kalniņš, Gulbis, Čudars, Estevess, Molotkovs (Maščenko 75′), Dorošenko (Mickēvičs 46′), Kudeļkins
Galvenais tiesnesis: Ingus Puriņš