Sestdiena, 17.10.2026 18:18
Gaitis, Gaits, Karīna
Sestdiena, 17.10.2026 18:18
Gaitis, Gaits, Karīna
Sestdiena, 17. oktobris, 2026 17:13

Ar iesistajiem goliem nepietika un “Ogre United” piedzīvo zaudējumu

Osports.lv
Ar iesistajiem goliem nepietika un “Ogre United” piedzīvo zaudējumu
Foto: osports.lv
Sestdiena, 17. oktobris, 2026 17:13

Ar iesistajiem goliem nepietika un “Ogre United” piedzīvo zaudējumu

Osports.lv

Sestdien sesto uzvaru Virslīgas 2026. gada sezonā izcīnīja “Grobiņa”, kas savā laukumā ar 3:2 (1:0) pārspēja “Ogre United”. Ogrēniešu labā pa golam iesita Kristers Čudars un Markuss Kalniņš. Ogres komandas izredzes noturēties Latvijas augstākajā līgā turpina sarukt.

“Grobiņa” vadību ieguva 18. minūtē, kad pēc stūra sitiena precīzs ar galvu bija komandas kapteinis Dāvids Družiņins – 1:0. Aizsargam pirmais vārtu guvums kopš 7. marta jeb pirmās kārtas.

Laukuma saimnieki pārsvaru dubultoja 61. minūtē, kad beļģis Milans Korrēns bumbu nogādāja pie Dodo, un pieredzējušais brazīlietis no 16 metriem iesita apakšējā stūrī (2:0).

“Ogre United” situācija cerīgāka kļuva 20 minūtes līdz beigām, kad Rendija Šibasa sitienu ar roku bloķēja Oladotuns Olatunde-Metjū. Pendeli droši izmantoja Kristers Čudars – 1:2.

Taču jau nākamajā uzbrukumā “Grobiņa” atjaunoja divu vārtu pārsvaru. Korrēns centrēja no labās malas, un gaisa divcīņu pie tālā staba uzvarēja japānis Hirotaka Jamada – 3:1.

27 gadus vecais Korrēns, kurš iepriekšējās divās spēlēs iesita divus vārtus, rezultatīvi piespēlēja visos trīs “Grobiņas” vārtos. Beļģu pussargs Latvijā aizvada pirmo sezonu.

Markusa Kalniņa sitiens ogrēniešiem deva cerību par punktiem (2:3), bet tā nepiepildījās. Trīs spēles līdz sezonas beigām “Ogre United” atrodas pēdējā vietā ar sešu punktu deficītu.

Ogrei vēl jāspēlē pret “Audu”, “Riga” un “Jelgavu”. Devītajā vietā esošajai “Tukums 2000” vēl jāspēlē pret RFS, “Liepāju”, “Daugavpili” un “Audu”. Pat tad, ja Tukums paliks tukšā, “Ogre United” atlikušajās trīs spēlēs vajag vismaz septiņus punktus.

Grobiņa – Ogre United 3:2 (1:0)

Vārti: Družiņins 18′, Dodo 61′, Jamada 71′ – Čudars 70′ (11m), Kalniņš 86′
Brīdinājumi: Družiņins – Kudeļkins, Šibass
Grobiņa: Ozols, Družiņins, Korrēns, Olatunde-Metjū (Puzirevskis 87′), Raščevskis (Rupeiks 56′), Sidorovs, Jovanovičs, Jamada (Kļuškins 82′), Baravīks, Dodo, Martins
Ogre United: Parfjonovs, Šibass, Pūlis (Marčuks 64′), Mato (Ivulāns 4′, Pačepko 64′), Kalniņš, Gulbis, Čudars, Estevess, Molotkovs (Maščenko 75′), Dorošenko (Mickēvičs 46′), Kudeļkins
Galvenais tiesnesis: Ingus Puriņš

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.