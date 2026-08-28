Ar lukturi un karti pretī piedzīvojumam! Orientēšanās nakts Ogres novadā šogad notiks divās vietās

Pērn sacensības 21 pilsētā pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 6107 cilvēkus 1982 komandās. Šogad jubilejas pasākums notiks jau 22 Latvijas pilsētās, un Ogres novadu tajā pārstāvēs divas norises vietas.
Ikšķilē sacensību centrs atradīsies Ikšķiles vidusskolā Skolas ielā 2, savukārt Lielvārdē – Lāčplēša laukumā. Dalībnieki var izvēlēties sev ērtāko no abām Ogres novada norises vietām.
Sacensības norisināsies trīs stundu rogaininga formātā. Komandas 2–5 cilvēku sastāvā saņems karti ar kontrolpunktiem un pašas plānos maršrutu, lai noteiktajā laikā savāktu pēc iespējas lielāku punktu skaitu. Orientēšanās nakts piemērota gan pieredzējušiem orientieristiem, gan iesācējiem, ģimenēm ar bērniem, draugu un kolēģu komandām. Dalībnieki varēs startēt open, sieviešu, ģimeņu un veterānu grupās.
Atzīmēšanās kontrolpunktos notiks ar "QREvented" lietotni, nolasot QR kodus, tādēļ katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais tālrunis ar iespēju instalēt lietotni. Tā kā sacensības notiks diennakts tumšajā laikā, dalībniekiem jāparūpējas arī par atstarotājiem un kabatas lukturīšiem.
Dalība ir bez maksas. Pieteikšanās – līdz 14. septembra plkst. 23.59 vietnē rogaining.lv/onakts/. Katras dalībnieku grupas uzvarētāji tiks apbalvoti ar medaļām, bet dalībniekiem būs iespēja piedalīties sponsoru sarūpēto balvu izlozē.