Spēles sākumā daugavpiliešiem nācās panervozēt, jo Vadima Maščenko raidītā bumba pēc standarta situācijas grasījās lidot mājinieku vārtu stūrī. Tomēr Jānim Bekam lēcienā izdevās ar dūrēm atsist ukraiņu futbolista sisto bumbu.
Ilgi nebija jāgaida arī līdz Latgales komandas pirmajai izdevībai. Mača septītajā minūtē pēc stūra sitiena raidījumu no vārtu priekšas izdarīja Rostāns Ndžikī, tomēr ogrēniešus no nonākšanas iedzinējos paglāba Ņikitas Parfjonova asais reakcijas ātrums, atvairot sitienu.
Pirmā puslaika vidū “Ogre United” aizsardzība iekrita, ļaujot Artemam Haržam ar krūtīm pieņemt bumbu soda laukumā. Ukrainis nometa bumbu sev pa sitienam un caur pretinieku aizsarga Koki Hajaši kājām raidīja to vārtu tālajā apakšējā stūrī, panākot rezultātu 1:0.
Pie pusstundas atzīmes ogrēniešiem padevās bīstams centrējums, Maščenko nogādājot bumbu soda laukumā Emīlam Evelonam. Viesu uzbrucējs pielika kāju bumbai, bet tā nodevīgi atsitās pret Latgales komandas vārtu stabu, nevis lidoja mērķī.
Pirms došanās puslaika pārtraukumā Parfjonovs bija spiests pamatīgi salamāt savas komandas spēlētājus, jo ogrēnieši nonāca 0:2 iedzinējos. Savu netraucēto iespēju no vārtu priekšas realizēja Ndžiki, raidot bumbu vārtos ar galvu.
Otrajā puslaikā pēc desmit nospēlētām minūtēm Papa Gnengs savā soda laukumā pārkāpa noteikumus, kas ļāva “Ogre United” komandai tik pie 11 metru soda sitiena iespējas. Pats pret sevi nopelnītās pendeles izpildīšanu uzņēmās Kristers Čudars, kurš droši sita bumbu vārtu kreisajā stūrī, nodeldējot atstatumu līdz vieniem vārtiem – 1:2.
Daugavpilī, rietot Saulei, sāka līt lietus un “Ogre United” sūtīja laukumā Haraldu Silagaili, lai censtos vēl izraut punktu. Tieši Silagailim pamatlaika pēdējā minūtē radās zelta iespēja izraut neizšķirtu, bet viņa ar galvu sistā bumba atsitās pret Daugavpils laukuma mākslīgo segumu un nodevīgi palidoja garām vārtu stabam. Vēl viena iespēja viesiem radās kompensācijas laika pēdējā minūtē, bet daugavpiliešu aizsargi izglāba vienību no nonākšanas nepatikšanās, gādājot par Latgales komandas otro uzvaru šajā sezonā.
“Daugavpils” – “Ogre United” 2:1 (2:0)
Vārti: Harža 24′ Ndžikī 44′ – Čudars 55′ (11m)
Brīdinājumi: Haijmhands – Adītājs, Ziemelis, Kalniņš, T. Marusijs, Evelons
Daugavpils: Beks – Mihaļcovs, Gnengs, Čibindā, Skrebels – Jakubu, Mukvelle, Haijmhands (Traorē 55′), Sillā – Ndžiki, Harža.
Ogre: Parfjonovs – Adītājs (M. Marusijs 46′), Lormanis (Silagailis 73′), Hajaši, Maščenko (Kumakura 66′) – Čudars, Ziemelis – Kalniņš, Evelons, Mickevičs (T. Marusijs 46′) – Mašadu (Kabagambe 63′).
Galvenais tiesnesis: Aleksejs Griščenko