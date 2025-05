Arī šovasar gaidāms «Skrējiens pa Saulei»

Kā informē «Skrējiena pa Saulei» organizators, biedrības «Visa veida kustība» vadītājs Agris Pikšens, šogad pasākums notiks Lielvārdes Sporta centra stadionā no 4. jūnija līdz 6. augustam – trešdienās pulksten 19. Kopā tiks aizvadīti desmit posmi. «Kustēties kopā tiek aicināti visi – lieli, mazi, ar pieredzi skriešanā vai bez tās,» saka Agris Pikšens. «Tā kā mums ir mazais stadions ar apļa garumu 250 metru, skrējiens, tāpat kā iepriekš, ilgs 20 minūšu. Šis formāts izveidojies daudzu gadu garumā, jo «Skrējienā pa Saulei» piedalās raibs dalībnieku pulks – vecāki ar pavisam maziem bērniem, visu klašu skolēni, dažāda vecuma pieaugušie un seniori. Tie, kuri skries attālināti, varēs to darīt arī veselu stundu, fiksējot to elektroniski un iesūtot organizatoriem sava skrējiena rezultātu.»

Pēc katra skrējiena notiks dažādas aktivitātes ģimenēm, arī individuālas jautra rakstura izklaides, tāpat visi reģistrētie katra skrējiena dalībnieki saņems nelielas balvas, lai skriešana sniedz arī papildu gandarījumu.

Agris Pikšens atzīst, ka septiņu gadu laikā ir ievērojami pieaudzis «Skrējiena pa Saulei» dalībnieku skaits. «Ja pirmajā gadā pieteicās 54 cilvēki, tad pērn vismaz vienu posmu bija noskrējuši vairāk nekā trīs simti,» teic «Visa veida kustības» vadītājs. «Parādījies ļoti daudz privāto atbalstītāju, un viņi nāk arī no dalībnieku vidus. Piemēram, pagājušajā gadā mums uzdāvināja dārza galdus, kuri izlozes kārtībā nonāca pie skrējējiem. Redzot, ko mēs darām, individuālie komersanti un mazā biznesa pārstāvji piedāvā savu ražoto produkciju vai pakalpojumus, tādā veidā atbalstot mūsu projektu. Tas apliecina, ka mēs visu darām pareizi.»

Līdzīgi kā agrāk, pieteikties skrējienam var «Visa veida kustības» mājaslapā vai Facebook lapā. Sociālo tīklu kontos iespējams atrast nolikumu un pieteikšanās veidlapu. Agris Pikšens aicina dalībniekus reģistrēties savlaikus, bet uz pirmo posmu ierasties vismaz pusstundu pirms skrējiena, jo būs jāatrisina sākotnējie organizatoriskie darbi, tostarp jāidentificē dalībnieki un jāpiešķir numuriņi. Turpmāk viss iešot raitāk.