"ASK Zemessardze"/LSPA handbolisti uzvar "Ogre"/"Hydrox" vienību

Laukuma saimnieku panākumu ar astoņiem vārtiem kaldināja Roberts Rancāns, bet vēl sešus pievienoja Renārs Grebeņņikovs. Ogres komandā Aleksandrs Pacikaiļiks izcēlās ar sešiem precīziem metieniem.

A grupā "ASK Zemessardze"/LSPA ar četriem punktiem piecās spēlēs ir ceturtā, bet Ogres handbolisti zaudējuši visos piecos mačos un ir pēdējie, sestie. B grupā Dobeles "Tenax", kas aizvadīs maču svētdien, ar diviem punktiem četrās cīņās ir ceturtā.

Šosezon BHL piedalās piecas komandas no Igaunijas, četras - no Lietuvas un trīs - no Latvijas.

Šajā sezonā sacensības notiek divās apakšgrupās, katrai ar katru spēlējot divus apļus un astoņām komandām iekļūstot ceturtdaļfinālā. Čempioni tiks noskaidroti finālčetrinieka sacensībās.

Pēc aizvadītajā sezonā sasniegtajiem rezultātiem komandas tika sadalītas divās apakšgrupās. A grupā spēlē Klaipēdas "Dragūnas", Kauņas "Granitas-Karys", "Viljandi", "Tallas"/"Mistra", "Ogre"/"Hydrox" un "ASK Zemessardze"/LSPA. B grupā sacenšas Viļņas "Šviesa", Viļņas "Amber", Pelvas "Serviti", "Tapa", "Tallinn" un "Tenax"/"Dobele".

Baltijas handbola līga pastāv kopš 1993.gada. Līgas pastāvēšanas laikā tajā spēlējušas ne tikai Lietuvas, Latvijas un Igaunijas komandas, bet arī Somijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas klubi un pat Grenlandes vienības.

BHL regulārā sezona noslēgsies 6.februārī. Ceturtdaļfinālā iekļūs katras grupas četras labākās komandas. Baltijas līgas čempioni kļūs zināmi 15.- 16.aprīlī. Regulārās sezonas uzvarētāji iegūs tiesības rīkot finālčetrinieka turnīru.