Uzvarētājiem pa sešiem vārtiem guva Kristiāns Kelerts, Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs un Roberts Rancāns. Piecus vārtus guva Ingus Kristiāns Jonuška, četrus vārtus - Roberts Zvejnieks.
Mājiniekiem astoņus vārtus guva Aleksejs Haisa, sešus vārtus iemeta Toms Lielais, pa pieciem - Aleksandrs Pacikaiļiks un Rihards Leja.
Otrā pusfinālā Dobeles "Tenax" komanda piektdien svinēja uzvaru mājās, ar 36:26 pieveicot Murjāņu Sporta ģimnāziju (MSĢ), sērijā līdz divām uzvarām esot vadībā ar 1-0.
Mačā par 11.vietu Ogrē ONSC/"Ogre" ar 31:36 (17:18) piekāpās Skrīveru "S&A".
Uzvarētājiem pa sešiem vārtiem guva Artūrs Beļūns un Kārlis Vadzītis.
Mājiniekiem Rihards Bisters guva deviņus, bet Artūrs Novickis sešus vārtus.
Arī pirmajā cīņā Aizkrauklē ar 32:29 uzvarēja "S&A".
Ceturtdaļfināla un pusfināla sērijas norisinās līdz vienas komandas diviem panākumiem, kamēr čempioni tiks noskaidroti sērijā līdz trim uzvarām.
Pagājušajā sezonā Dobeles "Tenax" finālā ar 3-0 uzvarēja "Ogri".