Šī gada Pasaules kausa izcīņa BMX superkrosā sola ļoti spraigas un bezkompromisa sacensības kopumā desmit posmos piecās nedēļas nogalēs. Kalendārā ir iekļauti pa diviem posmiem Sarriansā un Papendālē, uzreiz četri posmi divās dažādās trasēs Ķīnā, kā arī divi posmi ASV esošajā Sarasotas trasē. Sākot ar Ķīnas posmiem, Pasaules kausa posmi būs arī kvalifikācijas sacensības uz Losandželosas olimpiskajām spēlēm.
Šīs nedēļas nogalē visa uzmanība ir pievērsta Sarriansas pilsētai Francijā. Tieši šeit norisināsies pirmie divi sezonas posmi. Šī nedēļa tur iesākusies ar visnotaļ spēcīgu vēju, kas ietekmējis treniņu procesu ne tikai mūsu, bet arī citu izlašu sportistiem. Šī trase gan mūsu, gan citu valstu braucējiem ir labi zināma, jo augsta līmeņa sacensības šeit notiek regulāri. Šogad tieši Sarriansā gaidāms arī Eiropas čempionāts.
Latvija pirmajos divos Pasaules kausa posmos būs pārstāvēta ar 12 sportistiem. Pēc ilgāka pārtraukuma būsim pārstāvēti arī elites grupā. Vīru konkurencē 93 sportistu vidū startēs arī vēl pērn junioru grupā lieliski braukušais Kristers Apels. “RRS/BMX Rīga” sportists daudzsološi sevi pieteica elites grupā, UEC BMX Eiropas kausa posmos Čehijā izcīnot devītās vietas. Ir skaidrs, ka Pasaules kausā ko tādu atkārtot vai pārspēt būs ļoti izaicinoši, tomēr Kristera braukšanas stils un fiziskā gatavība vieš optimismu.
Lielākā pārstāvniecība Latvijai būs vīru U23 grupā, kur starp 154 sportistiem startēs kopumā deviņi Latvijas braucēji. Viņu vidū būs lieliski sezonu sākušais “AKSSC Valmiera/BMX Mārupe” braucējs Noah Rafaels Laake, viņa treniņu biedri – šīs sezonas Eiropas kausa posmu finālisti Kārlis Pedraudzis, Mārtiņš Emīls Treimanis un Dāvis Jānis Elbrets (visi “AKSSC Valmiera/Tālava”), kā arī Reinārs Pavlovs (“AKSSC Valmiera/Mītavas kumeļi”). Uz starta redzēsim arī pērnā gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieku U23 grupā Edgaru Langmani, Edvardu Tūteru (abi “RRS/BMX Rīga”), “AKSSC BMX Valmiera VSS” pārstāvi Rodrigo Ābolu un viņa kluba biedru Jāni Bindži.
U23 meiteņu grupā startēs Pasaules kausa kopvērtējuma iepriekšējā uzvarētāja Veronika Monika Stūriška (“Silvas ziķeri/Smiltenes BJSS”) un Adelīna Kārkliņa (“AKSSC Valmiera/BMX Valmiera”).
Sacensību sākums sestdien un svētdien gaidāms pulksten 12.15 pēc Latvijas laika. Izšķirošie braucieni sāksies pēc pulksten 14.40.
Tiešraidē sacensības varēs vērot UCI oficiālajā YouTube kanālā.