Iespēja pieteikties mācību maksas atvieglojumiem Ogres novada Sporta centrā

Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā tiek piemērots profesionālās ievirzes programmu izglītojamajiem: no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu); no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām; ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes.

Mācību maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes programmu izglītojamiem: bērniem bāreņiem; bērniem ar invaliditāti.

Ja bērns mācās Ogres novada Sporta centrā un atbilst kādam no minētajiem statusiem, lūgums aizpildīt iesniegumu (atvieglojumam 50% apmērā vai 100% apmērā) un nosūtīt uz e-pasta adresi vai iesniegt bērna trenerim vai administrācijai Jaunogres prospektā 2. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 25415920.

Ogres novada Sporta centrs lūdz nekavēties ar iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, lai mācību maksas atvieglojumus audzēkņiem varētu piešķirt jau par septembri!