Spēlētāji savstarpēji sacenšas strītbola disciplīnā, kas kopš 2017. gada oficiāli ir pasludināts par olimpisko sporta veidu. RAGS rīkotajā strītbola turnīrā, spēlētājiem ir iespēja krāt punktus individuālajam Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola pasaules rangam, padarot turnīra posmus īpaši nozīmīgus un vērtīgus pašiem spēlētājiem.
Savukārt, par godu svētku sezonai, turnīra rīkotāji ir parūpējušies par īpaši vērtīgu balvu – 1000 eur, par kuriem sezonas ietvaros (10 posmu šķērsgriezumā Ogrē, Ikšķilē un Salaspili) cīnīsies turnīra vecākās grupas (2005. g. dz. un vecāki).
Aizvadītajā posmā Ogrē, 6. jūlijā spēlētāji savstarpēji sacentās 6 dažādās vecuma grupās:
-2010. gadā dzimuši un jaunāki;
-2008.-2009. g.dz.;
-2006. – 2007. g.dz.;
-16+ vecuma grupa;
-Sieviešu grupa (2007.g.dz. un vecākas);
-2008.g.dz. un jaunākas (meitenes).
Spraigas ielas basketbola cīņas bija vērojamas visās vecuma kategorijās, taču katrā kategorijā tika noskaidrotas arī spēcīgākās komandas posma ietvaros:
Starp 2010.g.dz un jaunākiem:
1.vieta - komanda ‘’My game’’ (Gustavs Vilcāns, Krišjānis Lapiņš, Valters Šimkus, Juris Šūtelis);
2.vieta - komanda ‘’Gegori’’ (Krišs Švēde, Otto Strazdiņš, Henrijs Rullis, Georgs Gataviņš);
3.vieta - komanda ‘’ Labākie’’ ( Stefans Mežals, Klāvs Baranovskis, Kristofers Žižņevskis, Artūrs Zilberts).
Informāciju sagatavoja Emīlija Anspoka, Sporta biedrības Ogres RAGS pārstāve