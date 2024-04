Attīstības pamatā – kustības un aktivitāte

Lai vairotu skaidrību par dažādu aktivitāšu iespējām, uzrunājām Ogres novada Sporta centra vieglatlētikas pulciņa vadītāju un Ķeguma vidusskolas sporta skolotāju Agitu Kaļvu. Viņai gan kā skolotājai, gan kā vieglatlētikas pulciņa vadītājai ir idejas, kuras plānots realizēt šajā mācību gadā. Tās saistītas arī ar bērnu motivēšanu vairāk kustēties, sportot, kā arī veselīgāk ēst. Jo nav noslēpums, ka daudzi bērni bieži izvēlas neko nedarīt un ņemties ar mobilajiem telefoniem un citām viedierīcēm. Agita Kaļva atzīst, ka arī Ķegumā daļa bērnu labprāt nodarbojas ar sportu, bet saskarsmē ar citiem patiešām jāpieliek lielas pūles, lai dabūtu viņus nost no ekrāniem, bezmaz ar vilkšanu jāvelk ārā.



Tomēr kopumā viņa uz šo aspektu raugās pozitīvi: "Pie mums, cik es redzu, vairākums skolas bērnu tomēr ir diezgan aktīvi. Vasarā varbūt mazāk viņus satieku, bet kopīgos treniņos iegūtā pārliecība un izaugsme dod bērniem papildu motivāciju. Viņi redz, kā es veicu dažādus vingrinājumus, cenšas darīt tāpat un konstatē, ka paši arvien vairāk var izdarīt. Sportojot laiks tiek pavadīts aktīvāk un nereti arī iegūti jauni draugi.



Es sarunās arī pastāvīgi atgādinu bērniem par veselīga uztura nozīmi, stāstu, ka burgeri un citi ātrie ēdieni, arī pusgatavie produkti, nebūtu labākā izvēle. Protams, bērni tāpat tos ik pa laikam grib un ēd, un tad es saku – lai iet, bet tad papildus vajag vairāk kustēties. Ja tikai ēdīsi un neko nedarīsi, nebūs labi. Galvenais ir visu sabalansēt, jo aizliegt bērniem kaut ko ēst nav iespējams.



Tāpat arī vecākiem – jāņem vērā bērna intereses, nevajag ar varu spiest iet tur, kur lolojumam negribas, jo tādā gadījumā pozitīva rezultāta nebūs. Vienkārši vajag pamēģināt. Otrkārt, ja rodas vēlme, lai bērns vairāk kustas, pašiem jārāda priekšzīme – nevajag uzreiz skriet, bet pietiek kopā ar viņu doties pastaigās vai izbraucienos ar riteni. Tas viņam palīdzēs saprast, ka šādas lietas ir nepieciešamas. Ja vecāki paši sēž mājās, bet sūta bērnu kaut ko darīt, tad nu būs, kā būs."





Nākamais solis – pulciņš



Sporta stundas skolā nodrošina tikai pašu nepieciešamāko – iespēju bērniem regulāri izkustēties, necenšoties iepazīt sportu tuvāk. Agita Kaļva teic, ka tie bērni, kuri vēlas to izdarīt, var nākt uz vieglatlētikas pulciņu, pārbaudīt sevi un tikt skaidrībā ar savām interesēm. "Mans pulciņš domāts vairāk tam, lai ieinteresētu audzēkņus un parādītu, ka ir iespējas sportot arī nopietnāk. Nodarbības šajā pulciņā nav tik ilgas un intensīvas kā Sporta skolā, un arī slodze bērniem ir attiecīgi jūtami mazāka nekā tiem, kas trenējas regulāri. Tādēļ es cenšos viņus iesaistīt, sakot, lai droši nāk un piedalās. Ja nepatiks, varēs nenākt, bet izmēģināt noteikti vajag. Turklāt šādā veidā var arī talantus atklāt, jo daudzi bērni nekur netrenējas, bet paši regulāri skrien vai citādi sporto. Taču, lai nākotnē varētu tēmēt uz augstiem rezultātiem, ir nepieciešams pārdomāts un pietiekami intensīvs treniņu process. Piemēram, es savu desmit gadu veco meitu, kurai sports labi padodas, vedu trenēties uz Ogri, lai gan viņa labprāt gribētu to darīt pie manis. Es saku – ja tu vēlies nopietni trenēties, tad jāstrādā kārtīgi, konkrētā novirzienā."





Visi laipni gaidīti



Aicināta pastāstīt sīkāk par pulciņā notiekošo sportošanu, Agita Kaļva stāsta: "Tā kā esmu bijusī vieglatlēte, tad arī manā pulciņā bērniem tiek piedāvātas vieglatlētikas nodarbības. Šis sporta veids tomēr ir pamats visam. Lai gan esmu skrējēja un man pašai skriešana ir tuvāka, es cenšos iepazīstināt audzēkņus ar dažādām disciplīnām. Mums ir uzdevums trenēties daudzpusīgi, jo jāņem vērā, ka es strādāju ar maziem bērniem, kuri vēl nav specializējušies kādā konkrētā veidā, viņiem gribas dažādību. Kopā man ir trīs vecumu grupas – pirmajā ietilpst paši mazākie, no septiņiem līdz deviņiem gadiem, vidējā trenējas 4.–6. klašu audzēkņi, bet trešajā grupā nāk tie, kas mācās, sākot ar 7. klasi. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā katrai vecuma grupai. Vidusskolēnu ir mazāk, bet 7.–9. klašu pārstāvji pagājušajā gadā regulāri nāca. Daļa gan trenējas vēl kaut kur. Es apmācu tikai pamatus, vispārīgas lietas, tādēļ tie, kas sporto nopietni, trenējas Sporta skolā. Bet par iespējām vest savus bērnus uz pulciņu, kā arī nodarbību laikiem visi interesenti var iegūt informāciju Ogres novada Sporta centrā. Laiki atkarīgi no stundu saraksta, tādēļ dažreiz pulciņš sanāk kopā no rīta, citreiz – pēc stundām, pēcpusdienās."