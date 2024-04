Atvērto Durvju dienu nedēļa Ogrē, Ikšķilē un Ķegumā ogressportacentrs.lv

Gads aizvadīts, un jau nākamnedēļ ieskandinot Ogres pilsētas svētkus Tev atkal ir iespēja izmēģināt dažādus sporta veidus un to piedāvājumu Ogres novadā – interešu izglītībā, ar profesionālo ievirzi vai sporta biedrībās. Atvērto Durvju dienu nedēļa norisināsies no 14. līdz 18.augustam Ogres novada sporta centrā (Skolas iela 21). Šogad ir arī nelielas izmaiņas saistībā ar to, ka vairākas nodarbības tiks piedāvātas dažādās norises vietās arī ārpus Ogres pilsētas – kā, piemēram, Ikšķilē, Ķegumā.